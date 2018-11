Nem lehet csillapítani a nagyvállalatok éhségét: egyre több ingatlanra van szükségük

A konkrét projektek

A befejezett projektek értéke viszont rekordokat döntöget

A Portfolio által rendezett Property Investment Forumon a kiemelt témák egyike lesz a logisztika, valamint a szektorral kapcsolatos átalakulási folyamatok, új trendek.

Az ipari épületeknél is számos építkezés kezdődött el az év első 9 hónapjában, bár valamelyes kisebb értékben, mint amekkora ez a korábbi évben volt.2018-ban indult legnagyobb ipari ingatlan és raktárépítési projektek között van a Mercedes-Benz K2 OF lakkozó üzemének építése Kecskeméten, a Samsung lítiumos akkumulátorgyárának bővítése Göd-Felsőgödön, valamint szintén készül a REHAU-Automotive autóalkatrész gyártóüzeme Újhartyánban, és az SK Innovation akkumulátorgyárának I. üteme Komáromban. De nem csak üzemi épületek kivitelezése kezdődött meg idén, több telephely és logisztikai beruházás is kivitelezési fázisba lépett, ezek közé tartozik például a PEPCO Logisztikai Központjának építése Gyálon.Az elmúlt 3 év rekordját döntheti meg a befejezett beruházások összértéke a szektorban, ezek szeptemberig 228 milliárd forintot tettek ki, ami magasabb mint a teljes 2015-ös és 2017-es évet jellemző, és mindössze 2,7 százalékkal marad el a teljes 2016-os év Aktivitás-Befejezés értékétől.Az idei évi legnagyobb értékű befejezett ipari ingatlan és raktárberuházások között van az Apollo Tyres gumiabroncs-gyártó üzeme Gyöngyöshalászon, a Goodman Üllő Airport Logisztikai Központja, a Mercedes 020 karosszéria üzeme Kecskeméten és a Bosch regionális központja Hatvanban.