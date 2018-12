A régió legdrágább utcái: két kedvelt budapesti helyszín is a dobogón végzett

A Cushman & Wakefield elkészítette éves riportját a legdrágább utcákról, amit a kiskereskedelmi egységek által fizetett bérleti díjak alapján számítottak. A legdrágább helyszín (Causeway Bay) Hongkongban volt idén a második negyedévben, ahol 24 606 eurót (7,95 millió forint) kellett fizetnie a boltoknak évente egy négyzetméterért. Ezután következik New York (Upper 5th Avenue), illetve London (New Bond Street), de a 10-es világrangsorba belekerült Párizs (Avenue des Champs-Élysées), Milánó (Via Monte Napoleone), Zürich (Bahnhofstrasse) és Bécs (Kohlmarkt) is.Európát, a Közel-Keletet, illetve Afrikát egyben nézve a londoni New Bond Street lett a legdrágább a 2018-as adatok alapján, itt 16 071 eurót, vagyis 5,2 millió forintot kellett fizetni egy négyzetméterért évente az üzleteknek. Második helyen Párizs, a harmadikon Milánó végzett 13 500 és 14 000 eurós bérleti díjakkal.

Klikk a képre!

Top 20 legdrágább lokáció Európában, Közel-Keleten és Afrikában (euró/m2/év), forrás: Cushman & Wakefield

Budapest is bekerült a dobogósok közé

Ha jobban leszűkítjük a vizsgált területeket, a kelet-közép-európai piacot nézve a budapesti Fashion Street, vagyis Deák Ferenc utca végzett a harmadik helyen. A második legdrágább lokáció a régióban szintén a hazai belvárosban volt, a Váci utca kaphatta az ezüstérmet a kiskereskedelmi egységek bérleti díjait elnézve. A riport külön nem tért ki rá, de feltehetően a régióban a legdrágább utcát Prágában kereshetnénk. Ami pedig a bérleti díjak növekedését illeti, Budapesten emelkedtek a legnagyobb mértékben a 2018-as évet elnézve.