Bérleti díjak és hozamok: elmondták a szakértők, hogy milyen számokra számítsunk

Az MNB és az RICS együttműködésében 2018 év elején indult újra a budapesti kereskedelmiingatlan-piaci folyamatokat feltáró kérdőíves felmérés, a Market Sentiment Survey.

A plázákban és irodákban csökkent, a városi logisztikai ingatlanoknál nőtt a bérleti díj

Az MNB és az RICS által második alkalommal megrendezett, 2018 első félévére vonatkozó felmérésben 34 szakértő vett részt, a kitöltők között a pénzügyi intézményeknél dolgozó, értékbecsléssel vagy ingatlanfinanszírozással foglalkozó (53 százalék) és tanácsadással (29 százalék) foglalkozó szakemberek voltak többségben (melléklet 1. ábra). A válaszadók 76 százaléka a helyi, 18 százaléka pedig a nemzetközi piacon is érdekelt vállalkozásnak dolgozik.A válaszok alapján 2018 első félévében a tipikus bérleti díjak 2017 második félévéhez képest a legtöbb kereskedelmi ingatlan szegmensben szinten maradtak.Érdemes azonban megjegyezni, hogy erre a kategóriára adott válaszok a múltban is nagyobb változékonyságot mutattak. A jó minőségű nem belvárosi irodák és a retail parkok (kiskereskedelmi parkok) tipikus bérleti díjai kismértékben csökkentek, míg a városi logisztikai ingatlanok esetén a bérleti díjak enyhe emelkedéséről számoltak be a válaszadók.

Forrás: MNB

Milyenek a hozamok?

Az iroda, ipar és logisztika szegmensekben csökkentek a hozamok az első félévben, míg a kiskereskedelmi szegmensben változatlan hozamszintet jeleztek a kitöltők. Jelenleg a top belvárosi irodák és a top 5 plázák esetén 6 százalékos, míg az elsődleges logisztikai központok esetén 7,5 százalékos ez az érték. Egy top belvárosi iroda és egy vidéki nagyvárosi másodlagos iroda hozamai közötti felár tipikusan 200 bázispontot, vagyis 2 százalékpontot tesz ki, míg ugyanekkora felárról számoltak be egy budapesti top 5 pláza és egy vidéki retail park összehasonlítása esetén is.

Melyik lesz a legkeresettebb befektetés?

A prime logisztikai központok esetén jelölték meg a válaszadók a legnagyobb arányban, mintegy 73 százalékban a kereslet várható emelkedését, míg a retail parkok és a városi logisztikai ingatlanok esetén jelezték a legkevesebben, hogy emelkedő keresletet várnak.

Az új generáció már mindent másképp fogyaszt, az e-kereskedelem, a logisztika és emiatt a retail piacnak is nagy változásra kell felkészülnie. Vajon újra kell gondolni és akár építeni a teljes szektort? Többek között ezekről a kérdésekről tanácskoznak a szakértők a november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forumon.

Property Investment Forum 2017

A válaszadók többsége szerint 2018 második felében nőni fog a legtöbb szegmensben a kereskedelmi ingatlanok iránti befektetői kereslet.Az ingatlanpiaci fejlesztések iránti étvágy terén csupán a top belvárosi irodák, a prime nem belvárosi irodák és a prime logisztikai központok esetén jelzett a válaszadók többsége várható növekedést 2018 második felére, a többi szegmensben a többség szerint nem fog érdemben változni a fejlesztési kedv.Előretekintve a bérelhető kereskedelmi ingatlanok iránti kereslet várhatóan növekedni fog az irodák valamennyi kategóriájában, a top 5 plázák és az elsődleges logisztikai központok esetében. A retail parkok és raktáráruházak bérletre kínált területe iránti érdeklődés a válaszadók többsége szerint nem fog érdemben változni 2018 második félévében.