Dinamikusan bővül a hazai hotelpiac - Új üzletágat alapított az ingatlancég

Részletekért kattints ide

Kiknek szól? A rendezvény az üzemeltetési és vagyonkezelési piac, valamint a tervező és kivitelező szakemberek, a finanszírozók, a befektetők, a HR-szakértők, a PropTech megoldásokat fejlesztők és kínálók, a legújabb munkahelyi megoldásokat keresők és szállítók, a fejlesztők és a bérlőket képviselő cégek kihívásairól és lehetőségeiről szól, de minden terítékre kerül, amit az üzemeltetésről, fejlesztésekről, energiahatékonyságról, digitalizációról, innovációról tudni lehet. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Idén márciusban a CBRE, elindította hazai hotel divízióját - a bővülő helyi piacnak köszönhetően az újonnan létrejött csapat a CBRE Hotels teljes körű szolgáltatásait nyújtja. Ezek a szolgáltatások magukba foglalják a befektetési, értékbecslési, valamint az üzemeltető kiválasztásával kapcsolatos tanácsadást, a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését, illetve a projektmenedzsmentet és üzemeltetési tanácsadást.A vállalat az új üzletág vezetésére Laurent Lassier-t nevezte ki azzal a céllal, hogy a kelet-közép-európai régióban működő cseh és lengyel modellek alapján kiépítse a hazai divíziót. A szakember több mint 25 éves szállodaipari tapasztalattal rendelkezik, korábban francia és nemzetközi vendéglátóipari vállalatoknál töltött be vezetői pozíciókat általános menedzsment, kereskedelem és marketing, hotelfejlesztés, valamint tanácsadás területén. A szakember az elmúlt tíz évben az Accor Group szállodaigazgatójaként dolgozott olyan márkákon, mint a Sofitel, a Mercure, a Novotel és a Budapest Kongresszusi Központ (BCC), amely jelentősen hozzájárult a közép-európai szállodaiparban szerzett tudásához és szakértelméhez.“A szállodaipar az egész világon dinamikusan nő, a régióban és Magyarországon pedig kifejezetten jól teljesít. A helyi piac üzleti és turisztikai szempontból is rendkívül erős, így a CBRE Hotels számára nagyon fontos, hogy ezen a területen is jelen legyen" - mondta Laurent Lassier. “Az utóbbi időben mind az ügyfeleink, mind a partnereink részéről növekvő igényt tapasztaltunk a kifejezetten szállodákra fókuszáló szolgáltatásokra, így kézenfekvő döntés volt, hogy Magyarországra is kiterjesszük ezt a divíziót" - tette hozzá az újonnan kinevezett vezető, aki 19 éve él hazánkban. Új pozícióját március elejétől tölti be.