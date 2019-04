Egy ingatlanpiaci mutató, amiben jobbak vagyunk mint Nyugat-Európa

a tranzakciók 65 százaléka köthető hazai befektetőkhöz

az ügyletek 42 százalékánál nem volt pénzügyi biztosíték

a tranzakciók 63 százalékában a felek által megállapított szavatossági időszak 24 hónap, vagy annál rövidebb volt

az ügyletek 42 százalékában a vevő szavatosságszegésekért való felelősségét a felek a vételár 20 százalékánál alacsonyabb összegben korlátozták

A hozamok csökkentek az elmúlt évek során, bár a nyugat-európai arányokhoz képest még mindig kiemelkedőnek számítanak. Emellett - bár a legmeghatározóbb külföldi befektetők továbbra is jelen vannak -, más szereplők tevékenysége is egyre jelentősebb a magyar piacon: a közép-európai régió mellett az erősödő ázsiai részvétel is mutatja, hogy a hazai piac megérett az ilyen volumenű befektetők kiszolgálására.Örvendetes az a tendencia is, hogy a minőségi munka értéke tovább erősödik annak ellenére, hogy sajnálatos módon a fejlesztői-kivitelezői oldalnak meg kell küzdenie nemcsak a munkaerőhiánnyal, de az építési költségek növekedésével is.A minőségi fejlődés nem csupán a fejlesztések terén, de az egész ingatlanpiacon megmutatkozik, ilyen tendencia többek között a szavatossági biztosítások (W&I) ugrásszerű elterjedése, az ügyletek struktúrájának és a jogi dokumentációjának kifinomultabbá válása.