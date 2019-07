Magyar milliárdosok figyelem: milliárdokat hoz a világ leghíresebb helikopter leszállója

Öt évvel az átadás után egy sajtóúton magam is megfordulhattam ott, már akkor is hófehér Bentleyk sorakoztak a bejárati parkoló előtt és napokkal előre kellett helyet lefoglalni a tetőn lévő étteremben. A leszálló területre nem engedtek ki, de mondták: a közeljövőben érdekes vendégek jönnek. Csak később, a netről tudtuk meg, hogy egy rövid Federer-Agassi játszma zajlott, négy évvel később a svájci Djokoviccsal is elütögetett a zöld színű terepen - persze sok fotós és filmes jelenlétében, a meccset helikopterről közvetítették.

fotó: shutterstock.com

A Burj-al Arab vitorláján belül tényleg minden a fényűzésről szól. Pár bemutató szobát is láthattam, sajnos fényképezni nem lehetett. Összességében nem éreztem semmi nyomasztót, a belső terek tágasak, sok a zöld növény és a személyzet visszafogott. Nem is lehet más, a milliárdosok elvárják a diszkréciót. Van olyan vendég, aki évek óta csak itt száll meg, ha Dubajban van dolga, pedig rengeteg igazi felhőkarcoló közül válogathat. Lehet, hogy azért, mert ez a hotel csak 320 méteres? Vagy tetszik neki a vitorla forma?