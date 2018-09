Nem fogod kitalálni, milyen típusú üzletből nyílik a legtöbb Magyarországon

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Élelmiszer és élelmiszer jellegű

Nem élelmiszertermék jellegű

Gépjármű-üzemanyag

Gépjármű és járműalkatrész

Országos összesítésben a KSH adatai alapján 13 százalékos csökkenéssel 152 ezerről, 132 ezerre csökkent a kiskereskedelmi üzletek száma 2010 és 2017 között. Az egyes üzleteket típus szerint az alábbi négy fő csoportra oszthatjuk:A fenti csoportok mindegyikére igaz volt, hogy 2017-ben kevesebb üzlet volt belőlük, mint 2010-ben, a csökkenés mértékében azonban már eltérő számokat látunk. Míg a gépármű-üzemanyag kategóriába eső egységek száma kevesebb, mint 5 százalékkal csökkent, az élelmiszer és élelmiszer jellegű üzletek száma mintegy 8 százalékkal, addig a maradék két csoport üzleteiből nagyságrendileg 15 százalékkal van kevesebb, mint 7 évvel ezelőtt.

Az egyes alcsoportokat nézve még nagyobbak a különbségek, de van néhány kategória, ahol jelentős növekedés látható. Ilyen például aszáma, melyek esetében 7 év alatt 18 százalékos volt az emelkedés. Hasonló mértékű csökkenés zajlott viszont aszámában, ott ugyanezen idő alatt közel 19 százalékos volt a csökkenés.Az üzletek számát gyakran a technológia fejlődése is befolyásolja. Azszáma például 31 százalékkal, aszáma 43 százalékkal csökkent, ha viszont ugyanezt 2005-höz képest nézzük, akkor 67, illetve 83 százalékos a csökkenés. Ugyancsak csökkent a könyv-, újság-, és papíráru-szaküzletek száma, ott 7 év alatt 30 százalékos volt a visszaesés.Fontos kérdés, hogy az üzletek számában, vagy azok arányában vizsgáljuk-e a változást. Az üzletek száma alapján ugyanis a legnagyobb csökkenés a ruházati szaküzletek esetében volt mérhető, amelyekből a vizsgált 7 év végén 4751-gyel volt kevesebb, mint az időszak elején. A legnagyobb növekedés pedig az egyéb élelmiszer-szaküzleteket leszámítva a kenyér-, pékáru- és édességszaküzletek számában következett be, melyeknek 7 év alatt 814-gyel nőtt a száma.Ha viszont az arányokat figyeljük, akkor a legnagyobb visszaesés, a már említett zene-, és videofelvételek szaküzleteinek számában történt, 43 százalékkal, míg a két legnagyobb növekedés a66 százalékkal, és az38 százalékkal következett be.