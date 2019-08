Új őrület hódít a Balatonon - Mutatjuk, hol nyaralnak majd rengetegen

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének adatbázisából azt vettük észre, hogy egyre méretesebb a hotel biznisz is a tó körül: több mint 400 szoba kerülhet a piacra a következő 1-2 évben és biztos, hogy ez még nem a vége, hiszen a turizmus dinamikusan növekvő pályán halad és a felsőközép és felső kategóriákban még mindig hiány van. Különféle kormányzati forrásokból is jut a tó körüli infrastrukturális fejlesztésekre, amik később további hotelberuházásokra ösztönözhetik a nagyvállalkozókat.

A Balatoni régióban idén januártól május végéig a szállodák átlagos kihasználtsága 46,8%, a bázisnál 0,3% ponttal magasabb, bruttó átlag szobaára 14.876 Ft, egy kiadható szobára jutó bruttó bevétel (REVPAR) 6.964 Ft, bruttó szállásdíj bevétele 9.151 millió Ft, összes árbevétele 20.720 millió Ft volt. A balatoni szállodák szoba árbevétele az országosnak 9,7%-át, az összes árbevétele az országosnak 12,4%-át tette ki. A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakákból 66,4% volt a belföldi, 33,6% volt a külföldi részaránya. A külföldi vendégéjszakák a bázishoz képest 2,2%-kal csökkentek, a belföldiek 0,7%-kal nőttek.

A Magyar Turisztikai Ügynökség két éve indította el a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programot. Eszerint 2030-ig 300 milliárd forint értékű szálláshely fejlesztési beruházás valósulhat meg Magyarországon, amelyből 150 milliárd forintot a kormány hazai költségvetési forrásból, vissza nem térítendő támogatás formájában biztosít. Az MTÜ több mint 700 pályázattal kapcsolatban hozott pozitív támogatói döntést, és már 624 támogatói okiratot bocsátott ki. Sokmilliárdos hotelfejlesztések élvezhetik ezt az ingyen pénzt a Balatonnál, de panzió bővítésekre és felújításokra is jut pár tízmillió forint ingatlanonként.Az egyre súlyosabb szakemberhiány ugyanakkor kétségessé tesz nagyon sok projektet. A kicsi vagy közepes beruházások közül sok már most több hónapot késik és nem kizárt, hogy a támogatott projektek jelentős részénél akár egy éves csúszás is lesz.Balatonfüred minden települést leköröz, legfeljebb Siófok tudja tartani a lépést. Az elmúlt három évben főleg a gyógyellátásra és wellnessre szakosodott, négycsillagos hotelek jelentek meg az északi oldal üdvöskéjén, kevés szobaszámmal. Most is építenek egy szállodát, ott 66 szobát alakítanak ki és várhatóan jövő év végén vagy 2021 elején adják át.

Sármellék zuhanórepülésben Tíz évvel ezelőtt évente még kicsit több mint 100 ezer utas fordult meg a sármelléki (ma már Héviz-Balaton Airport) repülőtéren, ám azóta zuhanórepülésben van a forgalom, tavaly ennek tizedét, 11 400 főt regisztráltak. Kevés külföldi charter járatot fogadnak, nem tudni arról, hogy érkeznek-e új légitársaságok. Évekig csak ígérgette a hévizi önkormányzat, hogy fejleszti a magán tulajdonosoktól átvett objektumot. Két éve 6,6 milliárd forintos támogatást lengetett be a kormányzat, de a fejlesztés még mindig nem indult meg. A zaol.hu idén áprilisi cikke szerint hamarosan, még 2019-ben hozzáfognak a korszerűsítéshez és bővítéshez. Ágazati számítások szerint legalább 180-200 ezer fős forgalomra lenne szükség a nyereségesség eléréséhez. A polgármester logisztikai fejlesztéseket is kilátásba helyezett, ebből jelentős bevételre számít.

Tihanyban kastélyszálloda, Badacsonytördemicen borhotel javíthatja a kínálatot, Balatonudvariban régóta terveznek egy golfhotelt, most még az előkészítés van soron, a szakszövetség szerint várhatóan két év múlva megnyílik. Keszthelyen a Mészáros Lőrinc és Tiborcz István érdekkörébe tartozó szállodák felújítása, illetve üres telkek idegenforgalmi célú beépítésének előkészületei zajlanak, szintén a két nagyvállalkozóhoz köthetően.A déli partszakasz leglátványosabb fejlesztése Szántódhoz kötődik, ott egy 104 szobás apartman hotel és családi élménypark létesül - sok kritikával övezve. Siófokon folytatódik a bővülés, de az északi oldal üteméhez képest lassabban, hiszen a városban már évekkel ezelőtt megkezdődtek a fejlesztések, partmenti telek már nincs, csak beljebb és bontással lehet telekhez jutni. Tudomásunk szerint egy négycsillagos, 23 szobás egység kivitelezésének előkészítését végzik, átadás 2021-ben lehet.A szakszövetség adatbázisa érdekes hátteret is ad az elmúlt évek balatoni hotel beruházásairól. Az évtized elején közepén inkább a wellness és business hotelek felbukkanása, elterjedése volt jellemző. Az elmúlt egy-két évben egymás után nyíltak a nem túl nagy szobaszámú, kifejezetten a gyógyászati szakellátásra (nem csupán fogászatra) építő szállodák, északon a borhotelek, kissé távolabb a tótól néhány kastélyszálloda.Ágazati források szerint várható, hogy a későbbiekben még jobban elkülönül a tömegturizmust és a felső kategóriás keresletet kielégítő kínálat. Előbbi egyik példája az a balatonberényi apartmanház, ahol már a második ütemet hirdetik. Azokat célozzák vételi ajánlattal, akik hotelszobaként tekintenek 20-30 négyzetméteres garzonjukra és az ingatlan kiadásából akarnak profitálni.A luxust keresők Siófokon és Füreden már jacht hotelekben is megszállhatnak, további hasonlókra lehet számítani Keszthelyen és környékén, ezt támogatja a kikötőépítési hullám is több balatoni településen. Balatonfenyvesen egy kisebb kapacitású vitorlás hotelt adtak át három évvel ezelőtt, Fonyódon is gondolkodnak ilyenen.