Van, ahol már a divatkereskedelem 50 százaléka az online térben zajlik

Gábosy Balázs kereskedelmi igazgató CEETRUS Balázs 2005-ben kezdett az Auchan Holding ingatlan fejlesztő-, és hasznosító vállalatánál, az Immochan Magyarországnál (azóta Ceetrus Hungary), mint a kereskedelmi parkok fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős... Tovább »

Property Investment Forum 2018 (galéria, 107 kép)

Azt gondolom, hogy a Ceetrus Magyarországon is kiváló évet zárt, a meglévő portfóliónk legnagyobb értékét értük el eddig, de az elmúlt három évben a magyar piac is folyamatosan növekedett. A cégünk életében egy új időszak kezdődött, azon túl, hogy nevet váltottunk és Immochanból Ceetrus lettünk, új víziókat is kitűztünk - mondta el a szakértő.A kiskereskedelmiingatlan-fejlesztéshez képest a lakóingatlanok és a logisztikai ingatlanok fejlesztése felé nyitunk olyan területeken, ahol erre van igény. Kínában például a divatkereskedelem több mint 50 százaléka az online térben zajlik, ami a nyugat-európainál is magasabb arány, így a jövőben a raktár és a bemutatótermek ötvözése lehet az irány - fogalmazta meg a szakember.