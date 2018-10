Vége a plázák világának? - Így alakulhatnak át a kedvenc bevásárlóközpontjaink

A jövő vásárlói már nem csupán a hagyományos módon fognak vásárolgatni, hanem úgynevezett "omni-channel retailing" módon, vagyis az összes létező offline és online csatornát felhasználva döntenek, fizetnek, shoppingolnak. Ez maga a technológia vezérelte jövő a kiskereskedelmi szektorban.meglátása szerint a jövő városközpontjaiban kulcskérdés lesz, hogy az épület egyfajta integrált szerepet töltsön be, vagyis hogy a boltok mellett, irodák és akár lakások is legyenek egy ilyen ingatlanban.véleménye szerint szükség lesz a váltásra a kiskereskedelemben, de az biztos, hogy továbbra is fontos szerepe lesz az életünkben a közterületeknek, sétálóutcáknak és bevásárlóközpontoknak, hiszen ezek általában harmadik helyen szerepelnek az ingatlanokra vonatkozó fontossági sorrendben. Első az otthonunk, majd a munkahelyünk, harmadikként pedig az a helyszín következik, ahová kikapcsolódni járunk, a boltokkal, éttermekkel tarkított helyszínek pedig ennek egy lehetséges formája.egyetértett azzal, hogy a vegyes funkció egy jó irány lehet, illetve hozzátette, hogy a bevásárlóközpontok találkozóhelyként, kikapcsolódási helyszínként is működnek, ami vélhetően továbbra is így fog maradni, így a fizikai jelenlétük sem tűnik el az online világ miatt, hanem inkább átalakul.szintén azt emelte ki, hogy vegyes funkcióval ellátott épületekkel tudja elképzelni a jövő bevásárlóközpont-piacát. Egy jó megoldás lehet, ha a plázák felsőbb emeleteire lakásokat, vagy diákszállókat helyeznek, de a lényeg a vegyes használaton van. Hozzátette azt is, hogy nem mondaná, hogy a plázáknak nincs jövője az e-kereskedelem elterjedése miatt, ugyanakkor biztos, hogy lesznek változások.a konferencián elmondta, hogy ugyan még nem most, de már elképzelhető, hogy például a bérleti díjakat is máshogyan kell számítani a kiskereskedelmi egységeknél, amiatt, hogy egyre többen online vásárolnak és csak a megérkezett árukért mennek el a bevásárlóközpont üzleteibe.

Már nálunk is elkezdődött

5 fontos szempontra figyelünk a Central Park koncepciójánál: épített környezet, iroda, zöld felületek, kereskedelem és okosotthon. Egy párbeszédet indítva tervezzük ezt a koncepciót, ahol körülbelül két hektárnyi közparkot és 350-450 ezer négyzetméternyi ingatlan fejlesztését kezdjük el a tervek elkészültével. Az öt szempont között szerepel a kereskedelem is, és igaz, hogy az online vásárlás térnyerése átalakította ezt a területet, de a vásárlás élményét, amihez fizikai jelenlétre van szükség, teljes mértékben nem tudja elvenni.

A vezérigazgató a Central Park projektről bővebben a november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forumon fog előadást tartani.

Távolinak biztosan nem mondható, hiszen már több olyan komplexum tervezése, fejlesztése is zajlik, ami nem nevezhető egy egyszerű bevásárlóközpontnak. Egyik ilyen a Centrál Park projekt, benne a Westend 2-vel. A Portfolio Smart City konferenciáján, az új városrész koncepciójáért felelőselmondta, hogy:A fizikai jelenlét tehát fontos, ugyanakkor folyamatos újítások is szükségesek, amelyek az átalakult vásárlási igényekre tudnak reagálni. Ilyen okos megoldásokkal készülnek egy másik budapesti projektnél is, a XI. kerületben épülő Etele Plázában. A tervek szerint 180 üzlet, élelmiszer-áruház, éttermek, kávézók, mozi mellett az épületben a legfejlettebb helymeghatározó és navigációs rendszer könnyíti meg a parkolást az üres férőhelyek feltüntetésével, a plázában pedig a vásárlóknak segít megtalálni a kiválasztott üzletet vagy szolgáltatást egy mobilalkalmazáson keresztül.egy korábbi interjúban arra a kérdésre, hogy mennyire figyelik a digitális koncepciót egy bevásárlóközpontban, azt válaszolta:"Az Allee-ban ilyenek is szerepelnek, létkérdés, hogy ezeket is lássa a menedzsment." Azt is hozzátette, hogy a prémium üzletekben szokatlan lenne egy robottal beszélgetni és, hogy ma a tényszámok azt mutatják, hogy a divatban a prémiummárkák online értékesítési aránya egy számjegyű százalék, közelebb az 5-höz, mint a 10-hez. A vásárlási élményt és a tanácsadást viszont nem kapják meg a vásárlók az online rendeléseknél.