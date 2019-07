A polgármester megvétózta a fővárosi felhőkarcolót

Elutasította a londoni polgármester a Tulipán elnevezésű felhőkarcoló megépítését. Sadiq Khan a döntést azzal indokolta, hogy az épület nem szolgálja eléggé a közösség érdekeit és a városnak nem az építészettel kellene igazolnia vezető szerepét.

Forrás: Foster + Partners

Bár korábban London irányító testülete elfogadta a Foster + Partners által megálmodott építmény felhúzását, jelenleg úgy tűnik, a 305 méteres épület mégsem készülhet el. Bár az épület valóban egyedi és formabontó, a polgármester azt is kifogásolta, hogy a tetején lévő panorámás gondolák nem lennének elérhetők a lakosság számára.Londonban egyébként már több szokatlan formájú felhőkarcoló is épült, ilyen például a szintén a Foster + Partners által tervezett 30 St. Mary Axe, más néven "uborka/gherkin", akárcsak a "sajtreszelő" illetve a "walkie talkie" elnevezésű toronyházak. Bár elsőre ezek szükségességét is sokan megkérdőjelezték, mára London szimbólumaivá váltak.Az épület látványtervei az alábbi videóban láthatók, ami alatt érdemes egyébként az angol nyelvű kommenteket is elolvasni, ami sok esetben tükrözi a lakosság épületről alkotott véleményét.