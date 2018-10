A szülők és a diákok is igénylik a legújabb módszereket az iskolákban

Egy olyan innovatív technológia, ami hozzájárul egy városfejlesztésez, így a lakók jólétéhez és így a társadalom jólétéhez is.

Dr. Zsombok László Krisztián Polgármester Monor Város Önkormányzata Öt gyermek édesapja.Jogász és politológus diplomákat szerzett. 2008-ban jogi szakvizsgát tett; 2002-től települési önkormányzati képviselő, 2004-től Budapesten ügyvédi irodában ügyvédjelölt, majd ügyvéd. A... Tovább »

A konferencia egyik előadásánaz okosvárosról és arról beszélt, hogy miben látja ő ennek a lényegét, illetve mit tapasztal polgármesterként. Az előadásában a smart city definícióját így fogalmazta meg:Mivel az oktatás és az iskolák kiemelt részt képviselnek minden település életében, érdekes kérdés, hogy miként tudnak az okosváros koncepcióhoz csatlakozni a különböző oktatási intézmények.ezzel kapcsolatban azt is elmondta, hogy amikor ellátogattak egy okos iskolába, meglepődve tapasztalták, hogy a tanárok egyénileg állítják össze és keresik ki azokat a videókat, amelyekkel oktatják a gyermekeket és nincs mögötte egy egységes e-learning tananyag, vagy egy olyan platform, ahol a tanárok akár egymással is megoszthatják a tapasztalataikat.A polgármester idén tavasszal a Portfolio Smart City Konferenciáján elmondta, hogy ha egy fejlesztés a településükön nem úgy valósul meg ahogy eltervezték, vagy nem tudják bizonyítani a hasznát, akkor a lakosok nemtetszésüket fogják kifejezni. A monori okosváros kísérleti projektben egy szolgáltatáscsomagot fognak kipróbálni, melynek során az állam azt teszteli, hogy hogyan lehet ugyanezeket a megoldásokat más városokban is alkalmazni. Az ottani teszt eredménye alapján a többi település a jövőben úgy tudja majd kiválasztani a számára szükséges szolgáltatásokat, mintha csak egy étlapról válogatnának.arról a kezdeményezésről számolt be a panelbeszélgetés során, hogy jelenleg 15 iskolában tesztelnek egy készpénzmentes rendszert, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az osztálypénz befizetése, a büfé és a könyvrendelés is bankkártyával intézhető, amire pedig a diákok és a szülők részéről is látják az igényt.

Amíg Mari néni nem használ online fizeti a csekket, addig várat magára az okosodás is. Körülbelül 10-15 év lehet az az időtáv, ami után felnő az a generáció, akik már használják és igénylik, hogy ki legyenek építve ezek a lehetőségek.

Mit jelent az okos megoldás egy faluban?

A beszélgetés során6 várost érintő (Kaposvár, Tatabánya, Zalaegerszeg, Dunaújváros, Szombathely, Veszprém) közös beruházásáról beszélt, melynek célja az energiahatékonyság javítása. A Kapos Grid program keretében az energiaköltségeket többek között úgy tudják csökkenteni a települések, hogy az önkormányzati középületekre napelemeket telepítettek, ezekkel összegyűjtik, majd tárolják és továbbítják a napenergiát a Smart Grid hálozat segítségével.a településüzemeltetés költségeinek csökkentéséről beszélt. Rengeteg adatot gyűjtenek településenként, de ettől még nem lesznek okosak, csak akkor, ha a lakosok is elkezdik használni az okos megoldásokat.Nemcsak a városok életében, de a falvaknál is vannak kezdeményezések az okos megoldások megvalósítására. A panelbeszélgetés soránazt hangsúlyozta, hogy egészen máshogyan kell megközelíteni és településfejlesztési értelemben megfogni az "okosodást" egy város és egy falu életében. Sok olyan technológia van a faluban, mint amiket a városokban is használnak, de nem ez a lényeges, fontosabb, hogy azért lehet okos a falu, mert erős a közösségi aktivitás. A lényeg, hogy az emberek a különböző technológiákat a saját szintjükön éljék meg és kérdés, hogy vajon hozzá tudják-e tenni ezeket a saját életminőségükhöz.