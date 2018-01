Alig szólhat bele Magyarország a Budapest-Belgrád vasút építésébe

A közbeszerzési dokumentációt ugyan harmincketten kérték le, de a projektre végül csak ketten jelentkeztek: egy CRE és egy Strabag-CCCC 2018 jelű konzorcium. Ez utóbbi cégben a CCCC rövidítés akár a China Communications Construction Co., Ltd. nevet is takarhatja, ami a - többségi állami tulajdonban álló - legnagyobb infrastruktúra-fejlesztő Kínában.A közbeszerzés kiírásának sajátossága, hogy nem az Európában elterjedt módon külön-külön tendereztet a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, a tervezésre, az engedélyeztetésre, majd a kivitelezésre, hanem mindenre egyben kérnek ajánlatot. Mindez a nagy összegű referenciakövetelmény miatt is a kínai vállalatoknak kedvez. Az jelentkezhet ugyanis, aki az elmúlt öt évben legalább 37,5 milliárd forintért tervezett és 750 milliárd forintért épített hasonló beruházást.A projekt egyébként önmagában is számos kérdést felvet, korábbi számítások szerint ugyanis a 750 milliárdos beruházás megtérülése akár 2400 év is lehet, de az optimistább becslések is 130 évvel számolnak, valamint egyelőre az sem egyértelmű, hogy a teherszállítás vagy a személyszállítás segítése a cél.