Álomváros épülhet a Közvágóhíd helyén (képek)

Chapman Taylor látványtervei - Sorkosári Projekt (galéria, 7 kép)

A projekt a képek alapján rendkívül látványos lesz, nem felejthetjük el azonban, hogy 2008-ban is számos hasonló volumenű beruházásra készültek tervek, amelyek azóta sem valósultak meg. A Zuglóba tervezett Mundo Városközpont, az Újpestre tervezett Károlyi városközpont, a kőbányai S1 projekt, az észak-pesti Duna-parthoz köthető 360° Budapest, a soroksári Duna-ág mentén tervezett Duna City felhőkarolói vagy a Hajógyári szigetre tervezett Álomcity projekt is ide sorolható. Kétségtelen viszont, hogy a gazdasági helyzet most kedvezőbb, mint tíz éve, ami bizakodásra ad okot a projekt megvalósulására nézve.

A Nemzeti Színházzal és a Művészetek Palotájával szemben, a Soroksári út túloldalán található 4,8 hektáros barnamezős területet az isztambuli üzletember tavaly vásárolta meg, hogy ott vegyes használatú ingatlanfejlesztéseket valósítson meg.A tervek a Könyves Kálmán körúttól északra eső területekre vonatkoznak, ahol egy központi tér köré lakóépületek, irodaházak és kereskedelmi egységek épülnének, összesen 280 ezer négyzetméteren. Összehasonlításként ez nagyjából feleakkora alapterületet jelent, mint a Duna túlpartján elindult BudaPart városfejlesztés és egy kicsivel nagyobbat, mint a már megvalósult Corvin sétány projekt. A fejlesztésről készült látványterveket is érdemes megnézni, ahol egyik képen a háttérben - a még szintén csak tervasztalon létező - MOL Campus is látszik.A környék az utóbbi években egyébként is erős fejlődésnek indult. A szomszédban zajlik a Metrodom City Home és az Allure Residence lakóépületeinek a fejlesztése, északra pedig a Mill Park irodaház építése fejeződött be az elmúlt hetekben. Ezen kívül a Soroksári út Duna felőli oldalán szintén mostanában kezdett bele a TriGranit, a Millennium Gardens irodaház építésébe, ráadásul a MüPa mellett egy konferenciaközpont fejlesztése is régóta tervben van.