Átadták az útépítési program első szakaszait

Ma a XVI., a XVII. kerület, de Újpest, Csepel, Óbuda és Budafok is szenved a földutak létezésétől. Arról nem is beszélve, hogy a belsőbb kerületekben sem ismeretlen ez a helyzet, és Kőbányán vagy a XIV., de még a XI. kerületben is előfordul, hogy földútba botlunk. Meglepő lehet, hogy Újbudán a nyár folyamán csaknem tucatnyi utcát fognak leaszfaltozni, több mint egymilliárd forintból

Tavaly júniusban fogadta el az Országgyűlés a költségvetést, amelyben 10 milliárd forintot különítettek el első körben, hogy a budapesti földutak mintegy 20 százalékát leaszfaltozzák. Budapesten eddig mintegy 225 kilométer földút volt, ennek a 20 százalékát újítják meg a következő időszakban.a Világgazdaságnak adott interjújában elmondta, hogy már elkészültek a Budapesti útépítési program első szakaszai, a XVI. kerületben, illetve a napokban a XXII. kerületi Fenyőtoboz utcában avattak új aszfaltburkolatot. A miniszter szerint a közép-európai térséghez képest a magyar főváros jól áll az úthálózat minőségét tekintve, de a nyugati városokkal való összevetésben ugyanez már nem mondható el.- mondta el a miniszter.