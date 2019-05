Átalakulhat az egész Balaton-part, ha ez a fejlesztés megvalósul

A jövő városának a fenntarthatósága is fontos témája lesz a június 4-én megrendezésre kerülő Future City 2019 konferenciának. Látogass el a rendezvényre, hogy megtudd, hogyan lesznek a városaink élhetőbbek, biztonságosabbak és fenntarthatóak. ÁTTEKINTÉS

A kutatásról a BFT keddi, balatonfüredi ülésén számoltak be. A vizsgálat 43 parti önkormányzatra, 105 strandüzemeltetőre, 25 kempingre és 89 kikötőre terjedt ki. Tavaly nyár végén a hatóság engedélyezte, hogy a Balaton nyári szabályozási vízszint-maximumát 110 centiméterről 120 centiméterre emeljék, ez alapján a nyári félévben 120 centiméter (plusz-mínusz 5 százalék) feletti vízszint esetén nyitható meg a Sió-zsilip, amire az utóbbi évtizedekben tapasztalható szélsőséges időjárás miatt volt szükség. A 10 centiméteres vízszintemelés eredményeként a tóban lévő víz mennyisége körülbelül 60 millió köbméterrel nő, ami az eddigieknél tágabb lehetőséget jelent a vízkészlet-gazdálkodásban.A korábbi évtizedekben a partvédőművek, csatornahálózatok, csapadékvíz-elvezető rendszerek, sőt esetenként parti ingatlanok, településrészek is az alacsonyabb vízszintmaximummal számolva épültek ki, ezért most nőttek a fenntartási, karbantartási költségek. Szükséges egyebek közt a partvédőművek megemelése, felújítása, a közüzemi infrastruktúra, vagy a csapadékvíz-elvezető rendszerek megemelt vízszinthez igazítása.Az ülésen részt vettaki az MTI kérdésére, elmondta, hogy egyre több elektromos meghajtású járműre, közöttük e-jetskikre kérnek engedélyt a Balatonon. Ez felveti, hogy a fürdőzők biztonsága érdekében ezek használatára szabályrendszert kell kidolgozni a jövőben.