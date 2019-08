Áttört az elektronikus fizetés a Szigeten és Magyarországon

A digitális alkalmazások és eljárások elterjedése olyan versenyhelyzetet teremt, amelyből egyaránt profitálhat a lakosság, az állam, valamint előnyt jelenthetnek a pénzintézeteknek is - mondta el, aki szerint a hazai teljes készpénzállományhoz kapcsolódó költségek éves szinten elérik a 450 milliárd forintot. Az elektronikus fizetések terjedésével azonban ez az összeg jelentősen csökkenthető lesz.A növekedés ellenére azonban a vásárlási tranzakciók kétharmada továbbra is készpénzben történik. A háztartások 20 százalékának nincs bankszámlája, a nyugdíjak 40 százaléka készpénzben érkezik és a közüzemi számlákat a magyarok többsége még mindig készpénzben fizeti - tette hozzá az államtitkár. A fiatalabb nemzedék viszont már előszeretettel alkalmazza az elektronikus fizetési módokat. A Szigeten nagyjából fele-fele arányban használnak saját érintős bankkártyát és fesztiválos karszalagokat. Az idei nyártól kezdve pedig már nemcsak androidos telefonokkal, hanem iPhone készülékekkel is lehetővé vált a mobilos érintéses fizetés.

Az elektronikus fizetés nemcsak gyorsabb, de sokkal biztonságosabb is - hívta fel a figyelmet. Az MNB adatai szerint Magyarországon 1 millió forintnyi bankkártyás fizetésből mindössze 113 forint volt érintett csalásokban tavaly, ráadásul ebből a kártyabirtokosok csak 9 forintot fizettek. A szakember szerint a közeljövőben a tokenek segítségével szinte bármilyen hétköznapi használati tárgy - órák, ékszerek - alkalmas lehet elektronikus fizetésre.A Sziget világszinten is úttörője volt a készpénzmentesítésnek, amikor 2010-ben először bevezette a készpénzmentes fizetést - mondta. Bevált a Sziget tavalyi újítása is, amikor a fizetést RFID chippel felszerelt karkötőkkel oldották meg. A karszalagot sorbaállás nélkül, a Sziget mobil-applikációján keresztül is fel lehet tölteni, az így feltöltött, de el nem költött összegek visszautalása is egyszerűsödött.