Az ábra, amit minden repülővel utazónak látnia kell

A polgári repülés a II. világháború után kezdett megjelenni, a járatok és az utasok száma azonban az utóbbi évtizedben, a fapadosok megjelenésével indult rohamos növekedésnek. A járatok számának növekedését azonban szerencsére nem követte a balesetek számának emelkedése, sőt a repülés ma biztonságosabb, mint valaha.

Forrás: Aviation Safety Network, (AVN)

Halálos balesetek száma

A jobb információáramlásnak köszönhetően ugyanakkor ma sokkal több emberhez eljut egy légikatasztrófa híre, mint évtizedekkel ezelőtt, ezért is tűnik sokak szemében veszélyesnek ez a közlekedési mód. Míg 1948-ban 80 polgári repülőgép zuhant le (piros vonal) világszerte, addig 2015-ben és 2017-ben, a két legbiztonságosabb évben mindössze 10, annak ellenére, hogy ezalatt a repülések száma több ezerszeresére emelkedett.A másik félelem a gépeltérítés, ami a 60-as évek végén érte el csúcsát,akkor egy év alatt 86 gépet térítettek el. Azóta a reptéri ellenőrzések biztonságán is nagyon sokat szigorítottak, így annak is köszönhető, hogy az utóbbi években gyakran 0, vagy 1-2 eltérítés történik évente (szürke vonal).Erre vonatkozóan a felmérésben csak az 1970-es évek óta látunk adatokat. Míg akkor egymillió repülésből nagyjából 6 végződött katasztrófával, addig manapság 0,27, vagyis 50 év alatt 30-szor biztonságosabb közlekedés lett a repülés.

