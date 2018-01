Az idősek miatt nem jut lakás a fiataloknak? Vagy másról van szó?

Az átlagot nézve mostanra nem jellemzők a túlzsúfolt lakások Magyarországon, főként az idősebb korosztály tagjai élnek nagyobb arányban egyszemélyes háztartásokban. Nem meglepő, hogy Budapesten - ahol egyébként is magas az idősek fiatalakhoz viszonyított aránya - mostanra kevesebb, mint két ember lakik egy átlagos lakásban.

Portfolio Ingatlanmagazin - Az 50 legbefolyásosabb személy a magyar ingatlanpiacon

Az ingatlanpiac szárnyalása 2017-ben is folytatódott, de a gyors felívelés újfajta kockázatokat is hozott. Az építőipari kapacitással és a munkabérekkel kapcsolatos problémák miatt a projektek folyamatosan drágulnak, ami gyakran a fejlesztőket is újratervezésre kényszeríti. Ez azonban nem szab gátat a beruházásoknak, a következő években több tízezer új építésű lakás, félmillió négyzetméternél is több modern irodaterület, ezret meghaladó 4 és 5 csillagos szállodai szoba, logisztikai csarnokok és hatalmas új székházak - Telekom, MOL, OTP - készülhetnek el. Az 50 legbefolyásosabb ingatlanpiaci szereplő között most is jelen vannak a legnagyobb cégek képviselői, az ismert nevek mellé azonban egyre több új versenytárs zárkózik fel.



Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében viszont magasabb a gyermekkorúak és a családok aránya, így ott még most is több, mint 2,5 fő az egy lakásra jutó lakosságszám. Az ország népességének csökkenésével mindenhol egyre kevesebb ember él a lakásokban, ebből a szempontból a lakhatás nem is tűnik nagy problémának. Figyelembe kell azonban venni a lakásállomány állapotát, ami sok helyen erősen felújításra szorul, miközben a lakásárak emelkedése is nehezíti az első lakásukat vásárlók dolgát.Emellett a tulajdonviszonyok és a lakhatási igények sem mindig találkoznak egymással. Az egyedül élő, alacsony mobilitási hajlandóságú idősebb korosztálynál sok esetben előfordul, hogy az évtizedek során megszokott környezetből nem hajlandók elköltözni, még akkor sem, ha a meglévő nagyobb - sokszor felújítandó - lakást egy kisebb, de modernebb ingatlanra tudnák cserélni. A fiatalabb, családos korosztály esetében pedig gyakran az anyagi háttér nem áll rendelkezésre ahhoz, hogy egy nagyobb, élhetőbb lakásba költözhessenek. Szerinted mi a valódi probléma és mi lehetne a megoldás? Mondd el véleményedet a Portfolio Ingatlan Facebook oldalán!