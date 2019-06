Azt hiszed felgyorsult világban élünk? - Most gyorsítunk a százszorosára

Az 5G egy olyan újgenerációs mobilhálózat, ami egyidőben, minimális késleltetés mellett képes nagyszámú - négyzetkilométerenként akár egymillió - eszköz között biztosítani a folyamatos kommunikációt. Ezen felül pedig másodpercenként akár 1 gigabites letöltési sebességre is képes. Az 5G-s hálózatfejlesztés azért nagyon fontos, mert a minimális késleltetés, a nagyobb kapacitás és a gyorsabb adatátvitel az eszközök, gépek közötti kommunikációt sokkal gyorsabbá, hatékonyabbá, és biztonságosabbá teszik. Az úngynevezett IoT (a dolgok internete) megoldások több iparágat (pl. a közlekedést, az orvoslást, a mezőgazdaságot, az oktatást) és a hétköznapjainkat is forradalmasítják, ezzel hozzájárulva Magyarország versenyképességéhez is. A Vodafone európai hálózatán az elmúlt hónapokban már több helyen is megkezdődött az 5G tesztelése. Ezen országok közé, azaz Európa élvonalába tartozik immáron Magyarország is, hiszen már két élő, állandó 5G bázisállomással is rendelkezünk (Zalaegerszegen és Budapesten).A minden szempontból okos városhoz, ahol a gépek nemcsak felismerik egymást, hanem folyamatosan kommunikálnak is, nagy kapacitással és sebességgel működnek, nagy kapacitású és teljesítményű hálózatra van szükség az információ gondtalan áramlásához. Ezáltal számtalan olyan fejlesztéshez tud hozzájárulni, amelyek hatékonyabbá, biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá és környezetkímélőbbé teszik a működést.A legszemléletesebb példák között szokott szerepelni, hogy egy HD felbontású filmet akár néhány másodperc alatt le tudunk majd tölteni, hogy elterjednek az egymással és a közlekedési infrastruktúrával folyamatosan kommunikáló önvezető járművek, esetleg hogy - legyőzve a távolságokat - egy komoly műtét is elvégezhetővé válik akár a Föld túlsó féltekéjéről is. A tőzsdefolyamatok pontosabb előrejelzésétől az egészségügyi diagnosztikáig és megelőzésig, szinte végtelen olyan helyzet van, amikor pozitív hatással lehet az életünkre.

Kéz a kézben járnak. Bár már külön-külön is nagy előrelépést jelentenek, együtt válnak igazán hatékonnyá. Mindhárom kulcsképesség (az alacsony késleltetés, a nagy kapacitás és gyorsaság) hozzájárul egy fenntarthatóbb jövőhöz, a nagyobb biztonságot, kényelmet, és társadalmi egyenlőséget biztosító digitális megoldások elterjedéséhez.Úgy gondoljuk, hogy a jövőben a biztonságos, költséghatékony és környezetkímélő közlekedéshez elengedhetetlen, hogy a járművek és a közlekedési infrastruktúra egyaránt hálózatra legyen kapcsolva, és kommunikálni tudjon egymással. Tavaly év vége óta Budapesten és Székesfehérváron is működnek olyan parkolók, melyeket okos szenzorokkal szereltünk fel, így a városlakók egy applikáció segítségével tudják felkeresni a szabad parkolóhelyeket, és parkolás után egy kattintással már fizethetnek is, ezzel megspórolva keresgéléssel járó stresszt és az értékes időt. A közművek kapcsán beszélhetünk az okos mérőórákról, amiknek segítségével nem szükséges személyes leolvasást végezni a lakásokban, hiszen egy központi szerver begyűjti ezeket az információkat, és küldi az adott szolgáltatónak a legfrissebb adatokat.Jelentőset. Az IoT megoldások az alapkövét képzik a Mesterséges Intelligenciának, mert az általuk felhalmozott információmennyiségnek a mérése és feldolgozása már a MI területe. Tegyük fel például, hogy a jelzőlámpák a beérkező adatok alapján, az épp aktuális közlekedési viszonyokra optimalizálják a fényeket. Ez különösen a nagyvárosban élők életét könnyíti meg, hiszen nem csak a közlekedési torlódások kialakulását előzi meg, hanem a jobb levegőhöz, alacsonyabb zajszinthez is hozzájárul. Vagy jó példa lehet a közvilágítás automatizálása is, ami a fényviszonyok figyelembevételével jelentős mennyiségű áramot spórolhat meg a közműveknek.Itthon a Mesterséges Intelligencia Koalíció, a maga 170 tagszervezetével jelentős erőt képvisel a MI elterjedésének támogatásában. Az ezzel kapcsolatos kockázati tőkebefektetések éves szinten hatszorosára nőttek, a területtel foglalkozó startupok száma 1400 százalékkal emelkedett, a globális MI piac értéke pedig 2025-ig évente átlagosan 50 százalékkal bővülhet. Ezek a megdöbbentő értékek is jól mutatják, hogy a jövő ebbe az irányba mutat, a befektetők és a kormányok egyaránt a gazdasági növekedés motorjaként tekintenek az MI-re. A Vodafone Magyarország életében fontos szerepe van a MI-nek, korábban ezért csatlakoztunk a Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz is, mert célja hogy elmozdítsa azokat az akadályokat, amelyek az MI alkalmazásának piaci vagy kereskedelmi megjelenésének az útjában állnak, továbbá, hogy olyan projektek induljanak, amelyek eredményeképp tanulmányok, felmérések készülnek, és amelyek hozzájárulnak Magyarország MI-stratégiájának a kialakításához is.Vannak, a Budapesti Műszaki Egyetemen tartott Interaktív mesterségesintelligencia-kiállításon például több résztvevő is szolgált olyan a MI megoldással, amelyek már jelen vannak a mindennapi élet számos területén. Ezeket rengetegszer használjuk anélkül, hogy akár tudnánk róla, de természetesen akadtak olyanok is, amelyek még fejlesztés alatt állnak, mint például az automatizált minőségbiztosítás ellenőrzés, vagy a beszéd automatikus szöveggé alakítása. Továbbá ide tartozik még a Zala ZONE Járműipari Tesztpálya megnyitása is, amely nemcsak a hagyományos jármű dinamikai tesztek elvégzésére nyújt lehetőséget, hanem az önvezető, továbbá az elektromos járművek validációs vizsgálatait is lehetővé teszi, így a jövő járművei és kommunikációs technológiái számára teljes körű, többszintű tesztkörnyezetet biztosít, a prototípustesztektől a szériatermékfejlesztésig.Ezen egyébként a Vodafone is jelen volt egy távvezérlésű autóval, mely a saját és egyben az ország első állandó, élő 5G bázisállomására volt kapcsolódva. Illetve, természetesen sok területen hordozhat magában új lehetőségeket a UPC-vel való várható egyesülés is, hiszen mindamellett, hogy a szolgáltatási portfóliónk bővül majd és a konvergens szolgáltatások teljes spektrumát lefedjük, beleértve a mobil, vezetékes szélessávú és televíziós szolgáltatásokat is, olyan know-how egyesül, ami kivételes lehetőségeket tartogat. Ez és a mesterséges intelligenciával szintén nem semleges 5G határozzák meg a közeljövőnket.