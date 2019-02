Beindultak a turisztikai fejlesztések a vidéki városokban

Győri vízi élménypark

A Modern Városok Program keretében 3 ütemben 23 megyei jogú város kapott útfejlesztésekre, sportberuházásokra, turisztikai, kulturális, oktatás- és egészségügy fejlesztésekre mintegy 3500 milliárd forintnyi támogatást. A rendelkezésre álló keretösszegből csak Győrben 18 beruházás valósulhat meg a következő években, ennek egyike a leromlott állapotban lévő strand korszerű vízi élményparkká alakítása.A fejlesztés jelenleg előkészítési fázisában van, a kisalföld.hu beszámolója alapján a kabinet a napokban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a projektet, ami felgyorsíthatja az építési engedélyeztetést. Mivel a terület több helyrajzi számon helyezkedik el, illetve elsőrendű árvízvédelmi mű helyezkedik el a területen, az építési engedélyek kiadása nagyon hosszadalmas folyamatot jelentene. A kormányhatározat viszont lehetővé teszi, hogy a létesítendő építmények több ingatlanon, illetve építési teleknek nem minősülő részen helyezkedjenek el, ami a hatósági eljárási határidőket is lerövidíti. Így akár tavasszal elkészülhetnek a vízi élménypark kiviteli tervei, a kivitelezés ősszel kezdődhet el és a munkálatok nagyjából két évet vehetnek igénybe, ami 2021-es átadást irányoz elő.

Új kilátó Fonyódon

Zalaegerszegi uszoda

A minap számolt be róla a hvg.hu hogy megépülhet Fonyód harmadik kilátója, valamint a két meglévő létesítmény, a Sipos-hegyi és a Várhegyi kilátók fejlesztésére is sor kerülhet. Az új kilátó a Panoráma sétányon épülne fel, ami Badacsony felé nyújt kilátást a látogatóknak.Egy nappal korábban a zaol.hu számolt be róla, hogy megkezdődött a zalaegerszegi városi uszoda felújítása, átadták a kivitelezőnek a műszaki területet, így hamarosan elkezdődhetnek a konkrét munkálatok az uszoda környékén. A fejlesztés a Modern Városok Program támogatásával valósul meg, költsége meghaladja a nyolc milliárd forintot.

Debreceni strandfürdő

A Modern Városok Program és az Új Főnix Terv részeként épül többek között a nagyerdei strandfürdő és a Debreceni Nemzetközi Iskola. Jelenleg a strand azon épületének a kialakításán dolgoznak a munkások, ami a felnőtt kaland-, élmény- és úszómedencét foglalja magába. A 8,5 milliárd forintból megvalósuló komplexumot a tervek szerint jövő tavasszal vehetik birtokba a fürdőzők.