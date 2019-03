Benéztünk az első magyarországi hibrid hotelbe (képek)

Ott jártunk idején két hátizsákos vendég érdeklődött a fiatal nemzetközi recepciós csapattól, hogy mit tudnak a szobák és lehet-e telefont meg laptopot tölteni a földszinti étteremben (lehet). Megnéztük és láthattuk, hogy a szobák egyszerűek, nem túl nagyok, de jól felszereltek.

A belső kialakításkor nem a barkácsáruházakból válogattak, felsőközép kategóriásak a szaniterek, a csempe és a bútorzatnál a fém-fa kombináció uralkodik. Kovács Gábor szállodavezető elárulta, hogy persze sok a német beszállítói termék, de a bútorokat például egy magyar startuptól vették, a cég már az új brüsszeli Meininger-hotelbe is szállíthatott.

A három fiatal német vállalkozó által kitalált modellben jól megférnek a hostelekre jellemző szolgáltatások (osztott hálótermek, egyedi safek és személyzet nélküli csomagmegőrző), a családosoknak kialakított apartmanok, nagy teraszokkal és a közösségi terek, a játékzóna, a közösségi vendégkonyha és a szállóvendégeknek kialakított co-working irodatér.Van egy méretes biliárdasztal és csocsó is, de a nyitás óta eltelt időben már látszik: utóbbi két elem helyén inkább egy üzleti tárgyalót kellene kialakítani, masszív üvegfallal és mindenféle elektronikával. A szállodavezető kívülről jött üzletembereknek akarja majd kiadni, akárcsak egy szolgáltatott irodákat felkínáló irodaházban.

Az épületüzemeltetést külső cégre bízták, a legkorszerűbb szoftvereket és berendezéseket építették ki. Az érzékelők adatait nem csupán a hűtés-fűtés szabályozására vagy a tűzvédelmi rendszer tökéletesítésére használják, hanem figyelik a belső mozgásokat is. Így például ha tudják, hogy egy nagyobb csoport érkezik és ők külön meetingelni akarnak, akkor arra az időre beállítható a plusz levegőkeringetés vagy a hűtés.Kovács Gábor azért elismerte, hogy nem minden tökéletes, például a külső tervező cég fizikai kulcsokat tervezett a szobákhoz, de gyorsan léptek, és később egy kártyaérzékelőt is beszereltek a zár alá. Így a vendég most már úgy közlekedhet, mint a világon sok helyen megszokott a hotelekben.

A hibrid jellegnek megfelelően a szállodai szolgáltatások közül jelen van a teljes értékű recepció és bár, a nagy reggeliztető hely, sok elektromos töltőponttal. A mélygarázst a klasszikus hotelekre vágyó, autóval érkező vendégek is használhatják, de egy külső cég üzemelteti és nem csak szállodavendégek parkolhatják le járműveiket.Minden egyes Meininger hotelt egyedi dizájnnal látnak el, ez mindig visszatükrözi a helyi környezet jellegét. Itt adott volt, hogy a pár lépésre található Vásárcsarnok épületéhez, a budapesti eklektikához igazodó minták, motívumok jelennek meg. A fogadótér falán, padlóján és az installációk egy részén magyar motívumokat fedeztünk fel. A hotel vezetője nem akarta túltolni a helyi jelleget, de azért elhelyezett pár érdekes csempét és finom tulipános díszítést.

A láncban ma 15 városban 25 hibrid hotel működik 3805 szobával és 13403 ággyal. Idén további hotelek megnyitását tervezik Heidelbergben, Münchenben és Párizsban. Emellett 10 hotelprojekt áll fejlesztés alatt, a többi között Svájcban, Izlandon és az Egyesült Államokban. A 2017/2018-as üzleti évben 88%-os szobakapacitás kihasználtságot értek el.

Egyelőre nem tudni, mennyire jön be ez az új modell, de az előzetes piackutatás alapján a német tulajdonosok gyors felfutásra számítanak, noha garancia, persze semmire sincs. Jó pár tízmillió forintot el kell költeni majd a marketingre az online csatornákon, a lánc azonban már kiterjedt megállapodásokat kötött a nagy turisztikai szolgáltatókkal és ennek működnie kell, legalábbis ebben reménykedik Kovács Gábor.A budapesti hotel egyébként magyar befektetői csoport tulajdonában van, a Meininger üzemeltetési szerződést kötött a céggel. Ha bejön, akkor további egységek is nyílhatnak az országban és térségünkben.

Fotók: Mester Nándor és Meininger Hotels