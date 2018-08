Bővíti a szolgáltatásait a Graphisoft

Az építészszoftverek piacán a 3D tervező program mellett kezdenek egyre népszerűbbé válni a beruházók és kivitelezők, valamint az üzemeltetők számára kínált tervezői, folyamatszervezői és kivitelezés kontrolling támogató szoftverek is. A vállalat az építőipar digitalizációjával haladva, idén a beruházói és kivitelezői szoftverek tanácsadási szolgáltatásával is bővíti a tevékenységét. A nemzetközi piacon a BIM (épületinformációs modell) szemlélet és szoftverek használata már erőteljes, miközben a magyar szereplők érdeklődése a lehetőségek iránt még viszonylag friss."Az első féléves üzleti sikereknek kedvezett a hazai lakáspiaci boom, a CSOK-program keresletélénkítő hatása, valamint az, hogy az építőipari szereplők az EU-források két éven belüli elapadására előre tekintve fejlesztenek. Elkezdődött a szektor digitalizációja, ami az építőipari szereplőket itthon és a nemzetközi piacon egyaránt versenyképessé teheti." - mondtaA vállalat nem régiben dobott piacra egy komplex kórháztervezői és kivitelezői csomagot, amellyel már több országban valósítottak meg egészségügyi komplexumokat. Ahogy arról már korábban is írtunk , az Archicad alapú szoftvercsomag segítségével a leendő orvosok 3D programban láthatták a virtuális térben mozogva, hogy miként fognak dolgozni, milyen mozgásterük lesz például a műtőkben.A BIM-rendszerek használata nemzetközi szinten egyre erősödik, a végfelhasználói költések alapján 2015-ben 3889 millió euró volt, de piaci prognózis alapján ez az összeg 2021-re elérheti a 7433 millió eurót.