Budapest helyett Frankfurtban épít felhőkarcolókat a holland-német páros

"A metropoliszok előbb-utóbb függőleges városnak is hívott felhőkarcolókkal lesznek tele. Kevés a tér, vízszintesen már nem lehet és nem is érdemes terjeszkedni. Vagyis csak fölfelé van út " - magyarázta Simon Ruppert, a német tervező iroda mérnöke Kecskeméten, az IDEA nemzetközi mérnöki kongresszus egyik szünetében. Utalt rá, hogy Ausztráliában már van ilyen, most még furcsának tűnő képződmény.

A frankfurti Omniturm látképe, forrás: UNStudio

Európában a Bjarke Ingels Group (BIG) által tervezett frankfurti Omniturm lesz az első hibrid toronyház. A frankfurti üzleti negyed közepén épülő felhőkarcoló 190 méter magas, alul üzleteket és szolgáltató egységeket helyeznek el, felettük több emeletnyi iroda, majd szintén több emeletnyi luxuslakás és azok felett további sokemeletnyi iroda lesz. A teljes bérterület 54 ezer négyzetméter, ebből 44 ezer négyzetméter rugalmas irodaterület, 147 lakás, természetesen éttermeket és rendezvény területet is kialakítanak.

Lépcsőzetesen kitüremkednek a lakások az Omniturmban, forrás: Tishman Speyer

A budapesti toronyházak is szóba kerülnek majd a május 8-dikán sorra kerülő konferenciánkon. Ne hagyd ki, már most jelentkezz! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az épületet várhatóan 2019 őszén adják át. A komplexumban elég nagy fantáziát látott a Commerz Real, tavaly mintegy 700 millió euróért megvásárolta a Tishman Speyer vezette konzorciumtól. "Mérnöki szempontból kifejezetten érdekes, hogy nincsenek külső sarok oszlopok. Izgalmas látni, hogy a toronyház közepén mintegy kitüremkedik pár emelet, ott teraszos lakások lesznek" - ecsetelte a részleteket a szakember. Szerinte az ilyen függőleges városokból egyre több lesz, "Németországban ez az első, de biztos látni fogunk ilyeneket Londonban, Párizsban és persze sok ázsiai nagyvárosban" - vélekedett.Egyik saját projektjükről, a FOUR névre keresztelt beruházásról is beszámolt. Abban az új budapesti Galvani hidat tervező holland UNStudio-val közösen összesen négy különböző méretű toronyházat hoznak létre. Az Omniturmmal ellentétben itt nem vegyítik a funkciókat, két toronyban csak lakások (összesen 600 db), a másik kettőben irodák és hotelek lesznek úgy, hogy a négy monstrum egyetlen óriási alapra épül. A legmagasabb torony 228 méteres lesz, 59 emelettel.

A kép bal oldalán látható FOUR fantázianevű projekt főtervezője a holland UNStudio, itt közreműködő a Bollinger+Grohman cég.forrás: UNStudio

Kulcskérdés ma az irodatornyok hatékony üzemeltetése. A legújabb trendekről sokat megtudhatsz, ha már most jelentkezel május 8-dikán sorra kerülő konferenciánkra. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Milyen lesz a jövő városa? Tényleg csak felhőkarcolókból fog állni? A választ megkaphatod, ha már most beülsz az első sorba. Jelentkezz most! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Miközben egyetért a függőleges terjeszkedéssel, Simon Ruppert problémásnak látja az emberek biztonságos és gyors függőleges szállítását. Szerinte valami olyasmi kellene, amit a sanghaji mágnesvasútnál alkalmaztak, csakhogy ott vízszintes a száguldás (a repülőtér és a belváros között közlekedős vonat a leggyorsabb szakaszon percekig 400 kilométernél is sebesebben rohan).Még nem tudjuk pontosan, hogyan reagál az emberi szervezet, amikor - ha nem is ilyen sebességgel - de a megszokottnál fürgébben emelkedik. Márpedig Ázsiában már nem ritka az 500-600 méteres felhőkarcoló, sőt, közelítjük az 1000 métert.Az is fontos szempont, hogy egy ilyen függőleges városban el kell különíteni az irodai és a lakóterület megközelítését. Vagyis a liftaknákat úgy kell kialakítani, hogy a dolgozók és a lakók ne találkozzanak. Az ilyen luxus otthonokra vágyók megkövetelik ezt. Mindez viszont megdrágítja a projektet.Szintén sok figyelmet kell fordítani a tűzbiztonságra, továbbá a terrorakciók elleni védelemre. Itt már egész jó eredményeket tudnak felmutatni világszerte. "Annak idején a New York-i ikertornyok is főleg a tűz miatt és kevésbé a becsapódások miatt omlottak össze." - mondta a német építész.