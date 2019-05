Budapesti lakásbetörések - Van összefüggés a jövedelmekkel?

Részletekért kattints ide

A Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattárban (továbbiakban: PRE-STAT) rendelkezésre álló legkorábbi évben, 2010-ben Magyarországon összesen 21 974 db lakásbetörést regisztráltak. Ez az érték 2018-ra azonban a kezdeti érték kevesebb mint felére, 10 275 esetre csökkent. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a teljes közép-magyarországi régióban, illetve ezen belül Budapesten is. Az említett régióban 8501-ről 3560-ra, a fővárosban pedig 5577-ről 2469-re csökkent a regisztrált lakásbetörések száma 2010-ről 2018-ra.Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszernek (továbbiakban: TeIR) köszönhetően az adatokat százezer lakosra, illetve százezer lakásra vetítve is vizsgálhatjuk. A százezer lakosra jutó lakásbetörések számának relatív mutatójában Budapest meghaladja nemcsak a régiós, de az országos értékeket is az összes vizsgált évben. Emellett azonban örvendetes, hogy mind az ország, mind Közép-Magyarország, mind pedig Budapest esetében nagymértékű csökkenés látható 2018-ra.A konferencián A lechner tudásközpont képviseletében részt vesz:, aki olyan szakértőkkel fog beszélgetni, mint:A százezer lakosra jutó lakásbetörések száma Budapesten az alábbi kerületekben volt a legmagasabb: a II. (347,4 eset), az V. (309,36 eset), a XII. (284,37 eset), az I. (250,51 eset), a X. (164,65 eset), és a XI. (155,41 eset) kerületben. Hét kerületben volt 100 alatt az érték, ezen belül a legalacsonyabb esetszámokat a XXIII. (61,19), a IV. (66,28) és a XV. kerületben (84,99) regisztrálták.

Százezer főre jutó lakásbetörések száma Budapesten, Forrás: PRE-STAT, Lechner Tudásközpont

Érdekes, hogy a hat legmagasabb értékkel rendelkező kerület között öt budai és csak egy pesti kerület szerepel, illetve a hét legalacsonyabb értékkel rendelkező kerület mindegyike a pesti oldalon található. Azonban, ha próbáljuk megfejteni az okokat, ez a statisztika már nem is lesz olyan meglepő.A lakásbetörések elsődleges indítéka a vagyonszerzés. Éppen ezért a lakásbetörések nem azokon a területeken gyakoriak, ahol általában több a bűncselekmény vagy kevésbé érezzük magunkat biztonságban, úgynevezett "rossz környéknek" ismerjük, hanem éppen azokban a kerületekben, ahol "megéri" lakásbetörést elkövetni. Hiszen ahol magasabbak a jövedelmek ott nagyobb esélye van drágább értékek eltulajdonítására egy betörőnek.A TeIR-ből származó személyi jövedelemadó adatokból kiszámolható a kerületekre vonatkozóan az egy adófizetőre jutó éves bruttó jövedelem. 2017-ben a hat legnagyobb lakásbetörési értékkel rendelkező kerület közül szinte mindegyikre igaz, hogy az egy adófizetőre jutó éves bruttó jövedelem is a legmagasabb volt, csökkenő sorrendben, a XII. (4 471 919 Ft/fő), a II. (4 420 357 Ft/fő), az I. (3 938 932 Ft/fő), az V. (3 763 735 Ft/fő) és a XI. kerületben (3 744 223 Ft/fő).