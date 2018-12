Daruerdők, téglahegyek - Ezek most a legfontosabb fejlesztések

Lakás

Iroda

A csúcs közelében vagyunk, a kérdés csak az, hogy lehet-e még feljebb kúszni (átadásokban biztosan) vagy meddig lehet ezen a szinten, ellaposítva azokat a grafikonokat, fent maradni. A világszintű kockázatok ugyan mindig Damoklész kardjaként lebegnek az olyan konjunktúrában lévő nyitott gazdaságok nyaka felett, mint a magyar, de amíg nincs gond, szárnyalni fogunk tovább. Az aktuális piaci helyzetet a Portfolio Ingatlanmagazin legújabb számában elemeztük, ami a Portfolio könyvesboltban és a nagyobb újságárusoknál érhető el.

Budapesten van egy-két kerület, ahol valóságos daruerdőt látni, annyi a lakás- és irodaházi építkezés. Magántőke a forrásuk, nem úgy, mint a földfelszínen és a föld alatt zajló infrastrukturális beruházások zöménél, ahol még egy ideig a nyitott brüsszeli pénzcsapok jóvoltából haladnak vagy haladgatnak a munkák.A legnagyobb ívű vegyes funkciójú fejlesztés a Gránit Pólus nevéhez fűződik: a Westendtől északra lévő 94 ezer négyzetméteres telekre szeretné kialakítani a Central Parkot (irodaházak, üzletek, lakások, szállodák, vendéglátás, szolgáltatások, park). Egyelőre alkudozik a fővárossal és a kormányzattal, ugyanis a projektet kiegészíti a Ferdinánd híd felújítása és egy pár irodaházból álló mini kormányzati negyed. Kérdés, hogy milyen költségeket, esetleg munkát akarnak ráerőltetni a cégre az asztal túloldalán.Angyalföldön minden második utcában munkazaj veri fel a csendet kora hajnaltól késő estig. A lakásfejlesztőknek dolgozó kivitelezők utolsó rohamát élik át a kerületiek. Hasonló motollák működnek a VIII., IX., XI. kerületben és persze a XIII. kerület egészében. Összesen mintegy 20 ezer lakás van építés alatt vagy tervben. Jó pár megyeszékhelyen és a Balatonnál is hasonló képet látunk, ott is több lakóparki beruházás zajlik. A legintenzívebb építkezések az ipari központokban (Győr, Debrecen, Székesfehérvár) történnek.Budapesten nagy hajrában vannak az irodaház-fejlesztők is, a Váci úti irodafolyosó még mindig nem telt meg. A Horizon Development szeptemberben vágta át a szalagot a Promenade Gardensnél , egyetlen négyzetméter sincs bérlő nélkül a 25 400 négyzetméteres házban. A GTC tavasszal avatta a White House-t , ott még nem minden centi foglalt. Ugyanez a cég a Dózsa György úti csomópontál megszerzett egy nagyobb telket, de ott még nem történt meg az első kapavágás. A legnagyobb dobása az Árpád hídnál lesz: The Twist néven igazi ikonikus toronyházhoz kapott engedélyt még a nyár elején. Átellenben az ősz elején végre nagyobb sebességre kapcsolt a HB Reavis AGORA komplexuma , jövő tavaszra talán kijön a földből az első irodatömb. Pár lépésre onnan a Skanska megkezdte a Nordic Light harmadik, befejező ütemét.Kifelé haladva, a CPI elkészült a Balance Loft-jával, és jól halad a Balance Hall nevű szomszéddal. Mindkét irodaházban "nagyon okos" és nagyon környezetbarát műszaki megoldásokat vetett be. A közelben az Atenor hozzálátott a Váci Greens utolsó két egységéhez.A belvárosban a Futureal átadta a Nokia új központjának helyet adó házat a Corvin sétány végén, és elkezdte az ottani utolsó irodaprojektjét. Közben igyekszik nagy mágnes bérlőket találni a kelenföldi Budapest ONE -hoz.A Hungária körút végre ismét irodai desztináció lesz: a WING elkészült az egykori Material Center átépítésével és a Telekom székházával , az Atenor nekilátott a volt Százados úti kenyérgyár helyére tervezett 72 ezer négyzetméteres Arena Business Campus irodakomplexumnak, a Skanska pedig elkezdte leporolni a Gyáli úti felüljárójához megálmodott Scandinavian Gardens beruházás terveit.Budán a Market már a végső takarítást végzi a Hillside Offices-nél, a MOL lerakta az alapkövet a BudaParton elképzelt óriási Campus épületéhez , a WING szemben a tudományos park második tömbjét készti elő. A Szerémi úton és a Budafoki úton is újabb irodaházaknak alakítják ki a telkeket.

HillSide Offices

Retail

Hűha-érzés várja azt, aki két-három évig kibírja plázalátogatás nélkül, majd végigmustrálja az akkori kínálatot. Vagy azért, mert teljesen új központokba tér be, vagy azért, mert a régiek totális ráncfelvarráson esnek át addigra. Legalábbis ezt ígérik a mindig lelkes marketingesek, amikor a beruházásokról kérdezik őket. Könnyű nekik, ott vannak előttük a grandiózus tervek a betonba öntött milliárdokról, már csak fel kell olvasni azokat.

Etele pláza (galéria, 22 kép)

Ám még mielőtt elállna a lélegzetünk, tegyük hozzá: megkésett reakció ez arra, hogy egyrészt tényleg megnőtt a ruhára, cipőre, műszaki árucikkekre elkölthető jövedelem, másrészt sebesen hízik az online vásárlás aránya, ami akkor is elvon vásárlókat a plázáktól, ha a marketingesek ezt sohasem fogják hivatalosan elismerni. Az épületekre persze azért is költeni kell, mert elavultak, a rendszerváltás után a megyeszékhelyeken felhúzott plázák vagy centerek sokat fogyasztó, belül rossz helykiosztással működő és a dizájn tekintetében sem vonzó monstrumok lettek. A láthatáron lévő újak természetesen sokkal többet tudnak majd.A mostani masszív kiskereskedelmi piac végre döntésre sarkallta a tulajdonosokat, főleg az Indotek Csoport vezetőit, akik látványos akcióba kezdtek Budapesten és több nagyvárosban. A fővárosi Csepel Plaza teljesen új arcot kapott kívül és belül, itt a számla egymilliárd forint. A jól hangzó érvelés szerint "az épület egy mai, friss dizájnkoncepciónak megfelelő átalakítása fontos lépés volt az új bérlők és új vásárlóközönség megszólításának irányába". Lefordítva: a régiekkel nem tudtak elegendő profitot termelni, és nem kígyóztak hosszú sorok a bejutásra várva.Vidéken első ütemben 2,5 milliárd forintot önt négy központjába a csoport. A markertingtervekben a vonzerő növelését jelölték meg célként Zalaegerszegen, Sopronban, Szegeden és Debrecenben. Biztos, hogy ezekben is megjelennek majd a nagy nemzetközi márkák, legalábbis jó pár azok közül, amelyeket látva már szinte kínálati egyhangúságról beszélhetünk a hazai plázapiacon. Nagy dobás lesz Zalaegerszegen és Sopronban, hogy sikerült leszerződtetni az Auchant, ez lesz a francia hálózat első két egysége Nyugat-Magyarországon. Mindegyik plázában bővítik az ételudvar palettáját. Jövőre Veszprém, Szolnok és Kaposvár jön a sorban, ott is hasonló látványos beruházások indulnak.Budapesten sokkal jobb a helyzet, bár jó néhány plázára igaz, hogy kevés a ráncfelvarrás, inkább nagyműtét kell, de gyorsan. Ilyen Óbudán az őskövületnek számító Flórián, itt főleg akkor lesz élet-halál kérdés a megújulás, ha valóban megépül az egy kilométerre onnan tervezett Aquincum Center (ez még csak munkanév - a szerk.). Az új ECE-központ nem jön jól sem a Bécsi út elején lévő Eurocenter Óbudának, sem a csillaghegyi Csillagvárnak, mindkettő visszaesésre számíthat. A németek ugyanis profi üzemeltetők, ezt már bebizonyították az összes hazai Árkádnál, és az újdonságnak itt is nagy ereje lehet a módosabb óbudai hegyvidéki családok körében.Nincs mitől tartania Budafok favoritjának, a Camponának . Tulajdonosai annyira magabiztosak, hogy megaépítkezésbe kezdtek, nem kevesebb mint 30 ezer négyzetméterrel toldják meg az amúgy sem kicsi épületet. A fejlesztési koncepció szerint a földszinti alapterületet mintegy 10 ezer négyzetméterrel, míg az emeletit csaknem 21 ezer négyzetméterrel tervezik bővíteni. Egyelőre nem feltétlenül akarnak teljes újabb szintet az épületre, de a tervek szerint elképzelhető, hogy az új homlokzat kialakításával egyidőben második emeleti vendéglátóegységet és teraszrészt alakítanak ki a pláza tetején. Ehhez a kereskedelmi funkció miatt növelik a parkolóhelyek számát is.Dél-Buda másik ásza lehet az Etele Plaza , a Kelenföldi pályaudvar köré fölhúzott új központ. A Futureal kicsit csúszó beruházása most már jól halad, és életerős lehet a szintén általa fejlesztett irodapark, valamint a közlekedési gócpont miatt. Szinte garantált, hogy naponta mintegy 40 ezren keresik fel abból a 165 ezerből, aki áthalad ezen a csomóponton (M4 metró végállomás, buszpályaudvar, 1-es villamos végállomása, vasút, M1-M7 autópálya bevezető szakasza). Az 54 ezer négyzetméter bérbe adható területtel ez lesz a főváros harmadik legnagyobb bérbe adható területtel rendelkező bevásárló- és szórakoztató-központja, egyben a budai oldal legnagyobb plázája. Két év múlva, 2020 karácsonyán már ott vásárolhatjuk meg az ajándékokat.Új nevet kell ízlelgetniük a kispestieknek: a jól futó Diófa Alapkezelő Zrt. süllyesztőbe küldte az Europarkot, helyette Shopmark lesz a célpont a bevásárláshoz. Külső-belső átalakítás és némi koncepcióváltás is volt, az átadást október végére kellett csúsztatni az augusztus helyett. A nagy projekteket sorozatban nyerő KÉSZ Zrt. volt a kivitelező, a cég gyakorlatilag teljesen átépítette a 20 éves épületet.

Ipari

2018 közepéig három logisztikai parkban adtak át új csarnokot, több mint 30 ezer négyzetméter összterülettel (ebből 25 691 négyzetméter raktár, 4564 négyzetméter iroda). Az egy évvel korábban mérthez képest ez jelentős (közel 30 százalékos) visszaesést tükröz, de az év végéig több nagy alapterületű egység befejezését tervezik. A legnagyobb átadott új épület az Inpark Páty területén áll, és az Euronics raktározási céljait szolgálja (12 200 négyzetméter).A már fejlesztés alatt álló, 113 ezer négyzetméternyi logisztikai ingatlan zömét (100 ezer négyzetmétert) várhatóan még idén átadják. Ezzel az éves fejlesztési volumen a 2017-eshez képest 11 százalékkal erősödik. A legnagyobb mértékű bővülés az Üllő Airport Logistics Centerben várható; itt két csarnokban 85 ezer négyzetmétert vehetnek használatba a bérlők az év végéig.A Prologis a nyár végén megkezdte egy új, 10 000 négyzetméteres spekulatív épület fejlesztését a Prologis Park Budapest-Harbor területén, melynek átadása várhatóan 2019 első negyedévében lesz. Ez lesz a cég első olyan logisztikai ingatlanja térségünkben, amelyet BIM (Building Information Modeling) módszerrel terveztek.Egyre nagyobb sebességre kapcsol, és folyamatosan új ipari parkokat ad át üzemcsarnokok vagy raktárak fejlesztésére az állami NIPÜF Zrt. Idén már a harmadik logisztikai központ építését fejezte be, ezúttal Zalaegerszegen. A most elkészült épületnek helyet adó telken kívül a cég további 62 hektárnyi építési területet vásárolt a Zalaegerszeg északi részén elterülő ipari parkban, ott összesen 249 ezer négyzetméternyi ipari ingatlan kaphat helyet. Az állami mamutfejlesztő zalaegerszegi beruházása Közép-Európa egyik legnagyobb iparipark-fejlesztési programjának a része. Ennek során a következő években több százmilliárd forint értékű gyártó- és logisztikai létesítmények jönnek létre.