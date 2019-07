Döbbenetes látványosság a pesti belvárosban - Turisták milliói haladnak el mellette

Kassák Residence 1134 Budapest, Klapka utca 4-10. 232 db lakás

A 2009-es utcakép

A 2011-es utcakép.

A 2014-es utcakép.

A 2018-as utcakép, ahol a jobb oldalon már látszik az új szórakozóhely és az is, ahogy az ottani állványt kék-sárgára festették, de maga szerkezet továbbra is ott áll.

A Király utca a belvárosi bulinegyed egyik legfontosabb ütőere. A Deák-tértől indulva egymást érik az éttermek, szórakozóhelyek és különböző vendéglátóipari egységek, így a turisták és a szórakozni vágyók egyik kedvenc utcája, ráadásul a szomszédban a Gozsdu-udvar hasonló karakterű egységei és a rá merőleges Kazinczy utca is a közelben van. Szintén a Király utcában nyílt meg a főváros legújabb szállodája , van azonban egy épület, a Király utca 15. szám alatt található Szelényi-ház, ami már lassan egy évtizede fel van állványozva.A ház aljában pár éve egy bár nyitotta meg kapuit, az épület nagy része azonban úgy tűnik, üresen áll. Igaz, hogy a Booking oldalán hirdetett, rövid távra kiadó lakást is találtunk az épületben, azonban a keresett dátumok mindegyikére foglaltat jelez a rendszer, ami erősíti a gyanút, hogy mostanra ez a szolgáltatás is megszűnt az épületeben.Ahogy a mi Erzsébetvárosunk nevű blog írja, a háromemeletes úgynevezett "Szelényi-ház" a Király utca és a Holló utca sarkán (Holló u. 16.) 1852-ben romantikus stílusban épült, Pollack Ágost tervezte gróf Szelényi József részére, udvarán ekkor állítottak fel egy márványból készült díszkutat is. A ház udvarán 1855-től, más források szerint, 1860-tól kezdett el működni a Blaue Katze, a Kék Macska mulató. A későbbi háztulajdonos Pejacsevics László gróf 1890-ben átalakíttatja az épületet Kirschenbaum Keresztély építő- mesterrel. A mára igen rossz állapotú épület műemléki feltárását 1973-ban végezték el, ekkor "bontották ki és tették láthatóvá" a ház hátsó frontján 1944-ben emelt gettófalat is.A Google 2009-es utcaképén még nyoma sincs az állványzatnak, azonban 2011-ben már biztos, hogy az épület erkélyeit alátámasztották.Végül pedig a legfrissebb, 2019 július közepi állapot, ami arról tanúskodik, hogy még mindig ott vannak az állványok és egyelőre semmi sem utal arra, hogy a közeljövőben eltüntetnék őket.

Az épületben rejlő lehetőségek

Az utóbbi években minden korábbinál több turista érkezik Budapestre, akik jelentős részben a belvárost is felkeresik itt tartózkodásuk során. Egy ilyen épület éppen ezért mostanra nagyon felértékelődhetett,még akkor is, ha erősen felújításra szorul. Azt ugyan nem tudjuk, hogy a ház kinek a tulajdonában áll, de azon a környéken az 1 millió forintot közelítheti a lakások négyzetméterára, így az ingatlan értéke feltehetően milliárdokban mérhető. Ha valamikor, akkor a mostani piacon érdemes lenne felújítani és hasznosítani az épületet, ugyanis akár lakó, akár más funkciót kap, feltehetően nyereségesen lehetne üzemeltetni, de tény, hogy így az egy évtizede biztos pontot jelentő állványok eltűnnének a Király utcai összképből.