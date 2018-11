Egy 400 fős hostel nyílik a bulinegyedben

A századfordulón épült, korábban lakó, később iroda majd diákszálló funkciójú épületben, 108 szobát alakítanak ki, 412 férőhellyel mely elsősorban alacsonyabb árfekvésű szállást kereső turistáknak nyújthat szálláslehetőséget. A többágyas és családi szobákkal is rendelkező hostel várhatóan 2019 harmadik negyedévében nyitja meg kapuit."A megfelelő ingatlant sikerült megtalálnunk egy nagyszerű helyen. Ennek az épületnek van egy bizonyos bája, amit felfedezhetünk a magas mennyezetű terekben és a butikhotel kinézetű belső udvarban is. Minden fontosabb turisztikai helyszínhez közel van és a főpályaudvar is csupán 10 percre található." - mondtaA cég expanziós terveivel kapcsolatban hozzáfűzte "Szeretnénk tovább bővülni a közép-kelet-európai régióban, és a cég márkanevét biztos alapokra helyezni."

Kép forrása: Cresa

Az a&o számára olyan ingatlant sikerült találnunk, amely egyszerre felel meg az általuk támasztott minőségi követelményeknek és elhelyezkedés szempontjából tökéletesen alkalmas az idegenforgalmi hasznosítás céljára. A jelenleg felújításra szoruló épület helyett hamarosan egy minden tekintetben megszépült, fiatalos de minőségi szolgáltatást nyújtó hostellel gazdagodik Budapestnek ez a része mely tovább erősíti Magyarország vonzerejét a nemzetközi utazók szemében. Az épület felújításával nemcsak megszépül egy építészeti értékeket képviselő ház, hanem hozzájárul az egész környék fejlődéséhez.

hozzátette:

Kép forrása: Cresa