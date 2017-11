Egymás sarkát tapossák Pesten a sztárépítészek

A Városliget sosem volt klasszikus közpark. Az érdekességét, a vonzerejét létrehozása óta annak köszönheti, hogy egyszerre találhatók meg benne a hatalmas zöld felületek és a kulturális élményeket, rekreációs lehetőségeket biztosító intézmények. A tapasztalatok szerint a Szépművészeti Múzeumot, a Műszaki és Közlekedési Múzeumot, a Mezőgazdasági Múzeumot, a Műcsarnokot, az Állatkertet, a Műjégpályát vagy a Széchenyi fürdőt legalább annyian, de inkább többen keresik fel, mint ahányan sportolásra, kikapcsolódásra, pihenésre használják a csaknem százhektáros parkot.A Városliget az elmúlt évtizedekben hagyományaihoz és feladataihoz méltatlan állapotba került, intézményeinek többsége felújításra szorul, és a park sem tudja betölteni igazi hivatását, hiszen növényzete halódik, eszközei lepusztultak, levegőjét naponta gépjárművek tízezrei szennyezik.A Városliget intézményeit és vele összhangban a park zöld felületének megújítását szolgáló Liget Budapest Projekt azt a feladatot kapta, hogy az ország történetének legnagyobb léptékű park- és tájépítészeti munkáját ötvözze a millenniumi idők óta nem látott intézményfejlesztési programmal. Ennek keretében rehabilitálja a százhektáros park teljes növényzetét, alakítsa ki a ligetet sportolásra, családi programokra, pihenésre használók számára a 21. századi elvárásoknak megfelelő felületeket, létesítményeket, biztonságot. Emellett távolítsa el a használaton kívüli, korszerűtlen technológiával létrehozott épületeket, a túlméretezett aszfaltutakat, a vásári hangulatot idéző kiszolgáló funkciókat, valamint a város szívéből a P+R parkolót. Ezek helyére hozzon létre hiánypótló kulturális intézményeket, valamint ezeket befogadó, egyedülálló idegenforgalmi vonzerővel bíró ikonikus épületeket, és alakítsa ki azt a korszerű közlekedési infrastruktúrát, amely lehetővé teszi a hatékony megközelítést, miközben emissziómentessé teszi a parkot. Mindezt úgy, hogy a végeredmény a Városliget zöld felületeinek növekedésével járjon. Mindezek alapján bizton állíthatom, hogy a Liget Budapest Projekt hatására a Városliget Európában egyedülálló komplexitású és minőségű élményparkká, nemzetközi vonzerejű turisztikai célponttá fog válni.A projekt már az előkészítési szakaszában is számos elismerést kapott. Első körben az épületekre kiírt nemzetközi tervpályázatokon való részvétel jelezte, hogy milyen nagy lehetőségnek, komoly fejlesztésnek ítéli meg a Városliget megújítását a nemzetközi építész szakma. A Néprajzi Múzeum épületének megtervezéséért például olyan világhírű építészek és építészirodák szálltak harcba, mint a római 21. századi művészeti múzeumot, a MAXXI-t és a Glasgow-i Közlekedési Múzeumot tervező ‒ az építész szakma Nobel-díját jelentő ‒ Pritzker-díjat is elnyerő Zaha Hadid, vagy az athéni Acropolis Museum (Bernard Tschumi Architects), az új kaliforniai Google-székház tervezői (BIG) és a szentpétervári Hermitage múzeumot jegyző, szintén Pritzker-díjas Rem Koolhaas. A Liget Budapest Projekt 2017-ben Cannes-ban az ingatlanszakma legjelentősebb nemzetközi szakrendezvényén, a MIPIM Awards kiállításon megmérette magát, és a legígéretesebb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató kategória, a Best Futura Mega Project kategóriában az Európai Unió legjobb projektje lett. Ezt követően pedig a müncheni ExpoReal szakmai közönségének mutatkozott be a fejlesztés, annak is hangsúlyosan a SMART megoldásai, amelyeket szintén nagy nemzetközi érdeklődés övezett.A projekt fejlesztési koncepciója egy folyamatosan megújuló attrakciókat kínáló intézményi háló és zöld szövet létrehozásán alapul, amely a budapesti közösség meghatározó kulturális és társadalmi helyszínévé válik, miközben a létesítmények által generált nemzetközi érdeklődés hozzájárul az országimázshoz. A projekt részeként a Magyar Zene Háza az egykori Hungexpo épületek helyén épül fel, Sou Fujimoto világhírű japán építész tervei alapján. Ennek a zenei "csodák palotájának" egyik különlegességét az adja majd, hogy a természettel történő minél szorosabb kapcsolat érdekében a hatalmas üveghomlokzatnak köszönhetően az épület szinte teljesen áttetsző. A Petőfi Csarnok helyén felépülő Új Nemzeti Galéria terveit a Pritzker-díjas japán SANAA (Sejima and Nishizawa and Associates) építésziroda készítette, melynek magyar tervezőpartnere a Bánáti és Hartvig Építész Iroda volt. Az Ötvenhatosok terén kap helyet a Néprajzi Múzeum új épülete, amelynek nemzetközi zsűrije a tervpályázat nyerteséül a magyar Napur Architect Kft. által vezetett konzorciumot választotta.

Magyar Zene Háza Forrás: LIGET.

A Magyar Innováció Háza a liget régi-új épülete lesz, hiszen korábban is ezen a helyen állt, és most eredeti formájában épül újjá a Pfaff Ferenc által tervezett létesítmény, melynek új terveit a Mérték Építészeti Stúdió készítette el. Az Ajtósi Dürer sor és a Dózsa György út találkozásánál, szintén régi-új helyén, Vágó József és László 1909-es, eredeti tervei alapján épül fel a Városligeti Színház, így több mint 60 év után ismét lesz színház a Városligetben. A Liget Budapest Projekthez tartozik a Szépművészeti Múzeum megújítása, több ezer négyzetméter új kiállítótér létrehozásával, amelynek keretében sor kerül többek közt a Román csarnok restaurálására is, amely évtizedeken keresztül nem volt látogatható, és most a kiállítótér szerves részévé válik. A Városliget belsejében az Olof Palme Ház nyeri vissza méltó formáját, amely hamarosan a Budapest aranykorát megelevenítő kiállításnak és egy millenniumi hangulatot idéző kávézónak ad otthont. Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) a ligeten kívül, az egykori Szabolcs utcai kórház területén kerül kialakításra, és a Néprajzi Múzeum, a Szépművészeti Múzeum, valamint a Magyar Nemzeti Galéria műtárgyainak megőrzését biztosítja majd.Fontos kapcsolat figyelhető meg egy város gazdasági teljesítménye és kulturális felkészültsége között. A múzeumok, interaktív kiállítóterek ereje nemcsak az ott bemutatott műkincsekben és gyűjteményekben rejlik, társadalmi szerepük többrétű. Az oktatás forrásaként növelik a helyi közösségek értékét, a gazdaság lokális motorjaként a fejlődés kulturális katalizátorai, hatásukkal a nekik helyet adó városok attraktivitása hazai és nemzetközi szinten is nő, emellett vonzzák a szakképzett munkaerőt. Egy ilyen léptékű, 250 milliárd forintos beruházás jelentős hazai keresletet generál, és pozitív hatással van a GDP növelésére, illetve az adóbevételekre is.A KPMG által végzett számítások szerint a Liget Budapest Projekt esetében a nemzetgazdasági szinten megjelenő többletbevételek kiegyenlítik a beruházási költségeket, vagyis a projekt 10-15 éves időtávon megtérül. Mindemellett a projektnek fontos közösségformáló ereje is van, hiszen Budapesten nem létezik hasonló összetételű kulturális és turisztikai intézményegyüttes, ezért a Városliget szerepe a helyi közösség számára is jelentősen felértékelődik. Elmondható, hogy mostanra egy valódi világváros szinte elképzelhetetlen világszínvonalú kulturális központok, interaktív kiállítóterek és kapcsolódó minőségi gasztrofunkciók kínálata nélkül.Az átfogó városfejlesztési projektek nemcsak a térképeket rajzolják át gyökeresen, hanem jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre is. Számos külföldi és hazai példa bizonyítja, hogy az érintett városrészek felértékelődését okozzák a környezet javításának céljával megvalósított nagyszabású közberuházások. A Corvin-negyed, a IX. kerület középső részének átalakulása, az V. kerület megújítása, a VII. vagy éppen a VIII. kerület belső részeinek funkcióváltásai jól mutatják, hogy a komplex városrehabilitációs programok hatásai soha nem állnak meg a tervezési területek határainál. Természetes tehát, hogy a Liget Projekt is jelentős hatást gyakorol a Városliget vonzáskörzetére. A városi szövet átalakulása ezekben az esetekben organikus folyamat. A térségben a kereskedelmi intézmények a megváltozó kereslethez igazodva ‒ minőségi javulás mellett ‒ funkcióváltáson is keresztülmennek. A használt lakások forgási sebessége megnő, ami felújításokat, idővel pedig akár teljes tömbrehabilitációkat eredményez. Ennek következtében egész házak, háztömbök, utcák értékelődnek fel. Színesedik a kulturális és gasztronómiai kínálat, hotelek és egyéb kereskedelmi szálláshelyek jelennek meg.A korábbi budai rozsdaövezet beruházásait ‒ a MOM vagy a Millenáris környékét ‒ megnézve látható, hogy a Lövőház utca például egy ipari terület mellékutcájából rövid idő alatt kulturális, gasztronómiai, szabadidős funkciójú közösségi térré vált. A Liget Budapest Projekt közvetlen környezetében is hasonló jelenségek mehetnek majd végbe, további beruházókat vonzva a területre, ami a környező ingatlanok felértékelődésében is megmutatkozhat. Emellett várható némi átrendeződés a tulajdonosi és lakáshasználói körben is, hiszen az ilyen a kulturális, családbarát és gasztrofunkciók vonzzák a fiatal, magas szintű városi élményeket aktívan kereső urbánus családokat. A Városliget átalakulása, a zöld felület arányának növelése, a parkban megvalósított fejlesztések, illetve a kikapcsolódási lehetőségek növelése a Városligetet körülölelő kerületek felértékelődését fogja eredményezni.