Egyre fenyegetőbb az építőmérnökök hiánya hazánkban

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Dr. Lovas Tamás egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar Lovas Tamás a BME Építőmérnöki karán végzett 1999-ben, PhD fokozatát 2005-ben szerezte, 2009-től egyetemi docensként dolgozik a Fotogrammetria és Térinformatika Tanszéken. Kutatási területe a lézerszkennelési eljárások... Tovább »

A felvételi statisztikák alapján az építőmérnök szak iránti érdeklődés évek óta stagnál, továbbra is a hetedik helyet foglalja el a népszerűségi sorrendben a műszaki alapszakok között, az Eduline számításai alapján. Míg 2010-ben több mint 900 hallgató tanult valamelyik hazai építőmérnöki karon, addigra ez a szám 2017-re 400-ra csökkent. Magyarországon évek óta állandó a mérnökhiány, mivel több szakemberre van szükség, mint amennyien építőmérnökként végeznek, ez a tendencia az következő években jelentős problémához vezethet.A szakma népszerűsítése céljából rendezték meg az Építőmérnök 200 konferenciát, ahol többek között plakátokkal mutattak be hazai és angol fejlesztéseket a régmúlttól napjainkig, ezek egyikén a HB Reavis projektje, az Árpád híd pesti hídfőjénél található Agora Budapest is szerepel. A fejlesztő cég az építőmérnöki karrier támogatására törekedve szakmai programokkal, előadásokkal, építési terület látogatással készül a jövőben az egyetemisták számára. Portfolio FM & Office 2018 Konferencián a lézerszkennelés technológia fontosságáról és fejlődéséről tartott előadást. Ez is egyike ugyanis azoknak a technológiai újításoknak, amivel a jövő mérnökeinek is meg kell ismerkednie.Az építőipar kiemelt témaként szerepel a novemberben megrendezésre kerülő Property Investment Forum Konferencián. Valamint a városban zajló nagy projektekről, illetve más Budapestet érintő kérdésekben is megszólalnak a szakértők a Budapest 2030 Konferencián.