Eleged van a dugókból? - Vannak városok, ahol már készülnek a megoldással

Kínában már a forgalmat is megjósolják

A dugókban töltött várakozási idő csökkentésére szolgáló megoldások legtöbbje, a közutakon gyűjthető adatokon alapszik, ennek az egyik módja, hogy kamerák segítségével gyűjtenek információkat a kialakult forgalomról. Bár hazánkban még jellemzően csak a nagyobb kereszteződésekbe, vagy autópályára telepítettek kamerákat, más országokban a nagyszámú kihelyezett kamera segítségével tudnak rögtön beavatkozni például, ha egy baleset történt.Az amerikai Kansas City az egyik olyan város, ahol egy program segítségével a kamerák képe alapján azonosítják az egyes forgalmi eseményeket, például baleseteket, vagy leszóródott törmelékeket az úton. A város több, mint 300 autópályára telepített kamerával rendelkezik, ezeket összesen 3 ember figyeli, így könnyen előfordulhat, hogy csak később veszik észre, ha valami fennakadás történt az utakon. A program segítségével viszont valós időben értesülhetnek a forgalomkezelők az eseményekről, a rendszer felismeri, ha valamilyen nem szokványos dolog történik az úton és rögtön jelzéseket küld a szakembereknek, hogy azonnal elkezdhessenek intézkedni. A rendszer átlagosan 14 perccel gyorsabban észleli az incidenseket, mint a felügyelők.Kínában a telepített kamerák már olyan mennyiségű adatok tudnak gyűjteni a forgalomról, hogy a megfelelő rendszer segítségével, 10 perccel korábban megjósolható a várható forgalom. Ennek segítségével, ha szükséges máshogy állítják be a jelzőlámpákat és a sofőrök akár jelzéseket is kaphatnak, hogy mely útvonal helyett lesz érdemes más alternatívát keresni. Az adatok alapján az egyik kínai városban 11 százalékkal nőtt az autók átlagsebessége a rendszer működése alatt.Ohio állam Columbus városában okos jelzőlámpák segítségével csökkentik a dugókat, a lámpák képesek felmérni, hogy átlagosan mennyi időt kell várniuk az autósoknak a piros jelzésnél, és ez alapján módosítják az átváltási időt, hogy optimálisabbá és kiegyenlítetté tegyék a napi forgalmat, így csökkentve a dugókat és a várakozási időt.Egy másik módja, hogy az autósok időben értesülhessenek a forgalmi helyzetekről, a nálunk is ismert autópályákra felszerelt digitális táblák, amelyek információt szolgáltatnak a közelben lévő balesetekről, vagy akár a szélsőséges időjárásról. Ennek egy kifinomultabb módja, amikor a jelzések közvetlenül a közlekedő telefonjára érkeznek, jó példa erre az atlantai úgynevezett "okos folyosó", ami egy olyan útszakasz, ahol az autósok a táblák mellett a telefonjukra is kaphatnak figyelmeztetést, ha például egy iskola közelébe érkeznek, vagy ha éles kanyar következik. Az útszakaszon természetesen a lámpák is alkalmazkodnak a forgalomhoz, figyelembe véve nemcsak az autósokat, de a gyalogosokat és a biciklivel közlekedőket, valamint a megkülönböztetett jelzésű járművek (mentő, tűzoltó, rendőr, stb.) feltűnésekor a lámpák elsőbbségben részesítik ezeknek a haladását.A torlódás úgy is elkerülhető, ha az utakat, vezetékeket, stb. ellenőrző feladatokat nem egy járműből végzik - amely általában a lassú haladásával feltartja a forgalmat - hanem drónok segítségével figyelik meg, nem zavarva ezzel a többi gépjármű haladását.