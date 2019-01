Eljött a városok ideje - Lépni kell, hogy ne fulladjunk bele a saját környezetünkbe

Amíg 1800-ban még csak az emberek 3 százaléka élt városokban, addig 1950-ben már 29, 2008-ban pedig 50 százalékra nőtt ez a szám. Az előrejelezések szerint 2040-re a világ lakosságának már a 65 százaléka lesz városlakó. Ez a növekedési tempó egyben azt is jelenti, hogy világszerte hetente mintegy 1,3 millió ember költözik városokba.

Jelenleg a legnagyobb népességgel Tokió rendelkezik, több mint 36 millió fő lakik itt, az elővárosi népességgel együtt.

De mire jó mindez?

Jelenleg 21 megavárost tartanak számon, vagyis ennyi azoknak a településeknek a száma, ahol a lakosság meghaladja a 10 millió főt. 1975-ig még csupán három ilyen, Magyarország lakosságát is meghaladó város létezett, ezek között volt New York, Tokió és Mexikóváros. 2025-re a becslések alapján már 29 megaváros alakulhat ki, négy ázsiai, két latin-amerikai és egy afrikai település kerülhet fel a jelenlegi listára.A nagyvárosok gazdasági hatása igen koncentrált, az első 600 városközpont a globális GDP mintegy 60 százalékát teszi ki. Környezeti oldalról megközelítve, a városok a világ éves energiaszükségletének a 60-80 százalékát teszik ki. Csak a világítás önmagában pedig 19 százalékot jelent a világ teljes villamosenergia-felhasználásából.Mindezek előhozták az okosvárosok szükségességét, az alacsony energiaigényű szenzorok, a web és telefon alapú alkalmazások és a vezeték nélküli hálózatok közös használatával a 21. század immáron a városok időszaka lehet. Csak hogy párat említsünk a lehetséges felhasználásokról, a levegő szennyezettsége, vagy a felhasznált vízmennyiség is pontosan lekövethető ezek segítségével, az épületekbe szerelt szenzorok az emberek biztonságát növelhetik, de akár optimalizálható a segítségükkel a fűtés, az energiafogyasztás, vagy a világítás. A valós idejű közlekedési adatok segíthetnek a menetidő csökkentésében és az üzemanyag-felhasználás hatékonyságának növelésében.A cikkben a Cisco becslése alapján akár 30 százalékos hatékonyságnövekedés is elérhető 20 év alatt azokban a városokban, ahol ezeknek az okos megoldásoknak a legtöbbjét alkalmazzák. Ezzel párhuzamosan 2025-re az okosvárosokhoz tartozó termékek és szolgáltatások értéke a becslések szerint a 2,57 billió dollárt (722 billió forint) is elérheti az évi 18,4 százalékos növekedésnek köszönhetően. Természetesen a városok nagyon eltérő ütemben és mennyiségben használják a technológia különböző vívmányait, így a 20 év alatt bekövetkező hatékonyságnövekedés mértékét is nehéz általánosítani. Arról nem is szólva, hogy a tényleges pozitív hatások csak azután érzékelhetőek, hogy már alkalmazzuk, és hosszú ideje használjuk ezeket.