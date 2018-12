Elkészült a Wizz Air oktatóközpontja

Noah Steinberg FRICS elnök-vezérigazgató, elnök WING, RICS Noah M. Steinberg a WING elnök-vezérigazgatója. Amerikai állampolgár, de már 1990 óta Magyarországon dolgozik a Wallis, majd a WING kötelekében. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a helyi és nemzetközi cégek... Tovább »

Célunk, hogy a Magyarországon tevékenykedő vezető nagyvállalatok partnereként, azok nemzetközi szintű ingatlanigényére nyújtsunk hosszú távú megoldást. A Wizz Air egy ilyen cég, amelynek új, komplex technológiát igénylő repülési oktatóközpontja nemzetgazdasági szempontból is jelentős értéket képvisel. A fejlesztés egy hosszú távú bérleti konstrukció keretében valósult meg a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szomszédságában, és általa Magyarország és egyben a régió legkorszerűbb repülési oktatóközpontja jött létre. További célunk, hogy az ingatlanjaink fejlesztése és működtetése révén hosszú távú értéket teremtsünk mind építészeti, mind funkcionális, mind gazdasági értelemben. Ezt bizonyítják a közelmúltban átadott fejlesztéseink, a Telekom székház, az Ericsson Ház vagy az ibis Styles Budapest Airport Hotel, és most az új, Wizz Air oktatási központ is.