Élőben indult a társadalmi egyeztetés Budapest jövőjéről

A különböző területek szakértői más-más aspektusból látják és képzelik el, hogy milyen lehet majd Budapest 2030-ban.kiemelte, hogy üdvözlendő az új fejlesztési tanács létrejötte, ha ezáltal a főváros és az állam Budapesten együtt tud működni. Mivel a legtöbb beruházásban, amelyek megszabják és formálják a városképet, résztvevő a magyar állam, különösen lényeges, hogy a főváros és az állam együtt tudjon döntéseket hozni. Véleménye szerint Budapest egy beszürkült városból egy színes európai nagyvárossá vált, már most nyerő helyzetben van, már csak az kell, hogy továbbra is higgyünk a vitalitásában.A Budapesti Fejlesztési Tanács működéséről és terveiről, Tarlós István főpolgármester és Fürjes Balázs Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár beszélt bővebben:

A magánszektor egy partnere a városnak, illetve az államnak, és nem ellensége.

Bármit csinálunk a fővárosban az az egész országra kihat, nem lehet pl. egy reptéri bekötőútról beszélni, anélkül hogy ez nem érintene mindenkit. A mi szemszögünkből, önkormányzati szempontból, bármit is teszünk mindig az a lényeges, hogy ebből mit tudnak a magyar emberek profitálni, akár szó szerint értve is.

A panelbeszélgetés soránelmondta, hogy a magánszektor tevékenysége is lényeges a város fejlesztése során és Budapest Magyarországon minden szempontból fővárosnak tekinthető, gazdasági, politikai, vagy kulturális nézőpontból is. A magánszektornak nagy szerepe van a város fejlődésében, számos nemzetközi cég idetelepül, a magyar cégek növekednek, egyre több embert tudnak alkalmazni, illetve szállodákat, irodaházakat építenek, de ezekhez mind szükség van infrastruktúrára, ingatlanfejlesztésekre. A fellendülés és a városfejlesztés is igényli a befektetőket, valamint az ingatlanokat, amelyek megújulnak, vagy felépülnek. Az állam részéről is fontosak a fejlesztések, vannak amiket csak ők tudnak megcsinálni, és ezek is hozzájárulnak, ahhoz, hogy vonzóbb legyen a város a turisták és a cégek számára.- mondtaa turizmust és a szállodafejlesztést hozta példának az állam és a magánszféra együttműködésére. 2017-2020 között mintegy 4000 új szállodaszoba fog elkészülni, ezeknek nagy része inkább 4-5 csillagos, ez a jelenlegi szállodai kapacitáshoz képest is egy nagyon erős szám. A fejlesztéseknél nyilván az is elvárás, hogy azokat a turistákat hozzuk ide, akik értékelik Budapestet.- tette hozzá a

Imádom a Futár alkalmazást és rendszert, de a busz az, ami elvisz. Ilyen értelemben kiszolgálói vagyunk ezeknek az eszközöknek.

Ha vonattal el lehet jutni Vácról Budára, vagy Székesfehérvárról a Nyugatiig, akkor ez olyan mennyiségű utast és időmegtakarítást eredményezhet, hogy nemcsak felújításokban, hanem jóval nagyobb beruházásokban lehet gondolkodni és szintlépést is lehet csinálni. A repülőtér bekapcsolásáról nem is beszélve, ha a reptér bekapcsolódik ebbe a hálózatba, akkor ezáltal egy egészen más képet tölthet be a vasút szerepe a városban.

Azt várom a fejlesztési tanácstól, hogy bekerülnek azok a tervek, amik már voltak eddig is. Például a kisföldalatti, a 3-as metró meghosszabbítása, a fogaskerekű építése, vagy a járműállomány megújítása.

véleménye szerint az országban Budapest kimondva, kimondatlanul fejnehéz, ahogyan igaz ez a magyar felsőoktatásra is. Fontos, hogy a fejlesztésekkel egyben értékálló szakmákat teremtsünk:A fejlesztési tanács létrehozása lehetőséget adhat felsőoktatási intézményi oldalról is, hogy tanácsot adjanak, oktassanak. Szeretnének megfelelni ennek a feladatnak, ezáltal tudják a kutatási és felsőoktatási intézmények szolgálni a várost.elmondta, hogy jelenleg igenis számít, hogy az emberek tömegének időmegtakarító infrastruktúrát tudnak létrehozni, megtakarítva az ingázás költségeit az új építésekkel és fejlesztésekkel, ami eddig nem volt jellemző. Már nemcsak arról van szó, hogy felújítsák és lecseréljék a régi HÉV-eket, hanem, hogy ezek akár elérjék a belvárost, vagy olyan projektekről is szó eshet, amivel felszabadulhatnának a Duna-parti sávok.A főváros, az állam és a magángazdaság szerepelői között létrejövő egyezség azt fogja eredményezni, hogy az eddigi vidéki fókuszú fejlesztések, vagy más európai városokat támogató pénzek végre Budapestre összpontosulhatnak.kiemelte, hogy beszélhetünk fejlesztésekről, de ha nincs közlekedés, ezek sem lesznek jelentősek. A jövőben, a városban az egyéni közlekedési kapacitás betelik, ha nem fejlődik vele együtt a tömegközlekedés. A közösségi közlekedés előremutató és átgondolt fejlesztése azért nagyon fontos, mert ha például így maradna örökre a 3-as metró pótlása és a lakosoknak busszal kellene közlekedniük ezen a vonalon, akkor egy idő után az emberek nem akarnának ott maradni, ott lakni és elkezdődne egy vándorlás.- mondta elA konferencia további képei: