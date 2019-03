Erős a nemzetközi befektetők érdeklődése a hazai lehetőségek iránt

Dr. Takács Ernő portfolióért felelős vezérigazgató-helyettes WING Zrt., (Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK), elnök) Dr. Takács Ernő a budapesti államigazgatási főiskolán végzett igazgatásszervezőként és szakigazgatás-szervezőként, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen doktorált jogászként. A magyar ingatlanszektor elismert... Tovább »

A Lakás Klub Extra programjára azokat a látogatókat várjuk, akik első kézből, a piac szakértőitől szeretnék megtudni az újlakás-piaccal kapcsolatos aktuális fejleményeket, külön körbejárva az elérhető fizetési konstrukciókat, az engedélyezési folyamatokat, a CSOK várható átalakításával kapcsolatos lehetőségeket, akárcsak azt, hogy a mostani piaci környezetben mik jelentik a legnagyobb kockázatokat és kihívásokat a kivitelezés vagy a lakások értékesítése során. ÁTTEKINTÉS

Az idén 30. alkalommal megrendezett Cannes-i kiállításon a magyarországi befektetői környezet, a fejlesztési irányok és lehetőségek ismertetésére, valamint Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged és Zalaegerszeg beruházásainak népszerűsítésére dedikált standot közösen alakította ki Budapest Főváros Önkormányzata, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK). Bemutatták, hogy egyre több magyar nagyváros képes akár nemzetközi viszonylatban is meghatározó jelentőségű beruházásokat vonzani, és Magyarország keleti régiói is fejlődésnek indultak.elmondta: "A turisták száma jelentősen nőtt az elmúlt években, a fenntartható bővülést, a főváros 20-30 évvel későbbi arculatát pedig a mostani fejlesztési terveknek kell megalapozniuk. Nagy lehetőség a fővárosnak és a befektetőknek is, hogy elhanyagolt, részben korábbi ipari létesítményekből álló területek, városrészek újulhatnak meg, bővítve a turisztikai, kereskedelmi, ipari és irodai célterületeket. A Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepció azt a célt szolgálja, hogy sokszínű környezet alakuljon ki, élénküljön a tudásalapú fenntartható gazdaság."kiemelte: "A Liget Budapest Projekt kulturális beruházása mágnes-hatással bír, releváns mennyiségű működő magán tőkebefektetést indukál a környéken. Nemcsak a Városligetet újítjuk meg, nemcsak turistákat vonzzuk Budapestre, hanem az egész térséget, egész Budapestet és egész Magyarországot pozicionáljuk."elmondta: "Magyarország erősödő pozícióját jelzi a rekordértékű, 4 milliárd eurót is meghaladó összértékű, jövőt álló projekteket tartalmazó, attraktív portfólió bemutatása, ahogy az is, hogy nemcsak Budapest, hanem a vidéki nagyvárosok fejlesztési projektjei is megértek a nagy nemzetközi beruházók figyelmére. Egyre több magyar nagyvárosban gyorsult fel az iparosítás, gyártóüzemek, szolgáltatási, kutatási központok, innovációs parkok létesülnek, ehhez pedig modern, a jövő elvárásainak is megfelelő ingatlanok kellenek. 2018-ban már a harmadik évben haladta meg a 1,5 milliárd eurót a befektetések értéke, így az elmúlt három évben a befektetések összértéke megközelítette a 6 milliárd eurót."Az IFK elnöke beszámolt arról, hogy a kiállításon konkrét üzletekről, tranzakciókról született döntés és befektetési szándékot is jeleztek a nemzetközi befektetők. Megjegyezte, az egyre tőkeerősebb magyarországi befektetők is jelentős versenytársat jelentenek a nagy nemzetközi cégeknek a piacon, hiszen tavaly már az 50 százalékot is átlépte a magyar cégek részvétele a fejlesztésekben.Az IFK szerint az építőipar kétszámjegyű bővülése idén folytatódhat, amelyhez a kormányzati családpolitikai döntések is hozzájárulnak.2019-ben 20 ezernél is több, elsősorban társasházi lakás átadása várható. Az építőipari vállalkozások innovációjának és a korszerű technológiáknak köszönhetően ma már a szakemberhiány is kisebb probléma, mint két éve, illetve a hatékonyságjavulás megindult.