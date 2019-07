Ezen nemcsak az ingatlanpiac, hanem a mi jövőnk is múlhat

Győri Gyula Facility Management Director CPI Facility Management Kft. 2013 óta dolgozik a CPI Hungary Kft-nél. Fő területe az épületek racionális üzemeltetése, finomhangolása, hosszú távú karbantartási stratégiák tervezése. Az épületek fejlesztésénél, felújításánál aktívan... Tovább »

Az épületek életciklusuk folyamán, a használatuk alatt terhelik legjobban a környezetüket, a fenntartható fejlődés mellett, a fenntartható környezet is szerepet kap, valójában az övé a főszerep. Természetesen az épület tervezésénél dől el, hogy annak milyen hatása lesz a jövőben a környezetre. Fontos üzemeltetési szempont, hogy az előírásokon túl, milyen mértékben tudja használni passzívan/aktívan a környezetét, és esetlegesen a beépített gépészet milyen módon tud "hibrid üzemmódban" együtt működni a környezeti adottságokat kihasználva (szellőzés, árnyékolás, benapozás, résvizek, esőzés, talajhő, tájolás).Az építéshez felhasznált anyagok energiatartalma, illetve az építéshez köthető környezeti terhelés, ugyan az egész épület életciklusában elhasznált energiához képest nem meghatározó, de minden ilyen törekvés a környezeti terhelést csökkenti. Az újrahasznosított anyagok használatánál látszik, hogy az újrahasznosításnak is megvan a maga energiaigénye, ami egy ponton túl már csak tiszta energiákkal ellátott folyamatokkal lesz környezetkímélő, mindamellett hogy a nyersanyagot sem kell újra elállítani. Néha az újrahasznosítás és a szállítás energiaigénye sokakban még mindig kétkedésre ad okot.Az én szemléletemben nagyon fontos szempont, hogy az épület milyen gyorsan tud reagálni a külső környezeti hatásokra, illetve a belső változásokra és ez milyen energiabevitellel jár, vagy esetlegesen milyen mértékű energiahasznosítással megy ez végbe. Továbbá a létesítmény környezetében rendelkezésre álló megújuló energiaforrásokat milyen módon lehet integrálni az épületbe. Fontos tervezési szempont a rendszerek üzemeltethetősége és az üzemeltetéshez felhasznált folyamatok integrálása, egy szóval az épület funkcionalitása mellett mennyire lesz működőképes.Költségoldalon mindenképpen többlettel jár a legújabb technológiák használata, amelyek viszont az alacsony szén-dioxid-kibocsátás miatt kedvezőbbek a hagyományos technológiáknál. Hosszú távon a "szennyező fizet" elve fog érvényesülni, tehát hosszú távon megéri erre áldozni. Nem másodsorban a környezetünk fogja visszaadni a profitot egy élvezhetőbb léttel. Persze a környezetnek egy önellátó épület lenne a legjobb, amely szinergiában tud együtt működni a környezetével.Meglátásunk, hogy egyre nagyobb igény a bérlőink részéről is a tudás begyűjtése, hiszen szerencsére a környezet iránti tisztelet és a tudatos környezet kímélő működés már napi rutin náluk, amit nemcsak munkahelyükön, hanem otthonukban is gyakorolnak. Ez egy komplex rendszer, aminek az egyik meghatározó eleme az épület használója, aki leginkább hatással van az épület működésére. Ezért is vagyunk elkötelezettek bérlőink edukálása iránt, minél több tudás van a birtokukban, annál hatékonyabban tudják használni irodaterületeiket és a környezetet. Az alaptézistől így is nehéz eltávolodni, mert a fogyasztás csökkentése, a megújuló energiaforrások használata és a beépített rendszerek energiahatékonyságának a növelése fogja megadni leginkább a szénhidrogének használatának a visszaszorítását. Nem szabad elfelejteni, hogy az épület használóinak a tudatossága, szemlélete, felhasználói szokásai határozzák meg leginkább az épületnek a környezetre gyakorolt hatását.