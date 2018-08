Ezt a 6 éttermet ki kell próbálnod, ha Kelet-Magyarországon jársz

Az augusztusi hosszúhétvége vagy egy őszi (bor)túra arra is jó alkalom, hogy a keleti megyékbe ellátogasson a minőségi gasztronómiára fogékony utazó. Hevesben és Borsod-Abaúj-Zemplénben is találhatunk olyan éttermeket, amelyek országos szinten is csúcsminőséget képviselnek: a Portfolio szubjektív válogatásában most olyan éttermeket mutatunk, amikért megéri utazni, akár egy kicsivel többet is.Nagyon felpörögtek az események az elmúlt egy évben a Bori Mami háza táján. A gyöngyösi étterem szerethető bisztrókonyhát visz, amiben a legnagyobb hangsúly a környékbeli alapanyagokon van (pásztói angus marha, gödöllői csirke), saját bevallásuk szerint azt is fontosnak tartják, hogy helyi kézművesektől is vásároljanak, ezzel támogatva a fenntarthatóságot a családi gazdaságoknál. Az éttermet a 2018-as Gourmet Fesztivál legjobbjának választották, standjukon pedig tintahallal színezett éti csigát is lehetett kóstolni. Az étterem - ahová a hírek szerint egyre többen érkeznek Budapestről is - kínálatában találhatunk például csángó gulyást, bakonyi malacragut pirított galuskával, sőt, töltött paprikát dödöllével is.Előételek 1950 forinttól, főételek 2950-7200 forint között.Évek óta meghatározó a régió gasztronómiájában az Egri Vár bejáratánál található Macok Bisztró. Macsinka János séf egyre ismertebb és elismertebb a szcénában, keze alól pedig olyan, legtöbbször helyi alapanyagokból készülő különlegességek kerülnek ki, mint például a szilvásváradi pisztrángrolád, a muflongerinc áfonyával, vagy a Bikavérben pácolt marhapofa. Fontos kiemelni, hogy a Macokban nem csak a klasszikus étlapból választhatunk, hanem a rendszeresen frissülő szezonális ajánlatból, és a kiemelkedő ár-érték arányú degusztációs menüből is (4 fogás 6900 forint, 6 fogás 9400 forint). Ha nem találnánk szabad asztalt, ne essünk kétségbe: a Macok nemrég új helyet is nyitott. A(igen, tényleg ez a neve - a szerk.) egy kicsit lazább, pörgősebb - a konyha viszont a Macok magas minőségét hozza.Előételek 1850 forinttól, főételek 3190-8200 forint között.Miskolcon az elmúlt években több olyan étterem is nyílt, ami nagyot dobott a borsodi nagyváros gasztro-színvonalán. A Dűlő mellett érdemes megemlíteni a Végállomás Bistorant-ot, a Lokalistát vagy a Drót bisztrót is, de fejlődött a streetfood-kínálat is.A fent említett éttermek közül a Dűlő viszi a legegyedibb konyhát, sok szezonális ajánlattal, kihagyhatatlan napi menüvel (augusztus 17-én például lecsókrém leves volt az ajánlatban). Az étlapon a húsételek dominálnak (muflon comb, nyúlpörkölt, marha hátszín), a köretek kimondottan érdekesek, a sertés pofahúshoz például gőzgombócot adnak, a nyúlpörkölthöz tojásos nokedli jár, a marhasültet pedig rizsgolyóval tálalják.Előételek 2200 forinttól, főételek 1500-3500 forint között.A miskolctapolcai Avalon Resort & Spa étterme 2015-ben nyitotta meg kapuit, konyhája alapvetően a minőségi olasz ételekre épül. Kiemelkedő a hal-és kagylóválaszték (branzino, sügér, rombuszhal, homár), tésztáik között olyan különlegességeket találni, mint a tagliatelle tenger gyümölcseivel, vagy a homárral töltött ravioli. Pizzájuk fatüzelésű kemencében sül, olasz desszertjeiket nem szabad kihagyni. Az étterem nemrég a World Luxury Restaurant Awards díjátadón Közép-Európa legjobb olasz konyhája címet nyerte el, külön díjazták a hely belsőépítészeti megoldásait is.Előételek: 1950 forinttól, főételek 2950-11000 forint között, pizzák 1500 forinttól.Mád az elmúlt években egyre jobban pozícionálja magát Tokaj-Hegyalján: a településen található a térség legtöbb csúcsborászata, és azoknak is ide kell utazniuk, akik jó éttermet keresnek. A Gault&Millau étteremkalauz legutóbbi kiadásában a Percze étterem és az Első Mádi borház és bisztró is jól szerepelt, a csúcsot azonban a Gusteau Kulináris Élményműhely jelenti.A térség leginkább fine dining-nak nevezhető konyhájában olyan különleges alapanyagok fordulnak meg, mint a kecske, a galamb, vagy a báránynyak. Minden fogás a helyi csúcsborokra - elsősorban a Szepsy-család boraira - van hangolva. Érdemes kipróbálni a 3 és a 4 fogásos borebédet/vacsorát: előbbi 12700, utóbbi 14900 forintba kerül, a borsorral együtt. Figyeljünk arra, hogy az ételekre általában sokat kell várni: az élmény az itt töltött időt is jelenti.Előételek: 2000 forinttól, főételek 2000-5800 forint között.A Dudás testvérek encsi sikersztorija az egyik legjobb dolog, ami a magyar gasztronómiával történt az elmúlt években: megmutatták, hogy egy abaúji kisvárosban is lehet kiváló, sőt, országosan ismert és elismert éttermet csinálni. A siker évről-évre nő, érdemes hetekkel előre asztalt foglalni. A színvonal továbbra is nagyon magas: a legjobb helyi és olasz alapanyagokból készítenek olyan ételeket, mint a toszkán pacal, a házi nyúlraguval töltött ravioli, vagy a rántott borjúláb. Pizzájuk még mindig az egyik legjobb Magyarországon, akár előételnek is érdemes megkóstolni.A család tavalyi nagy dobása a Pizza, Kávé, Világbéke volt: a miskolci étteremben szeletelve kóstolhatjuk a legjobb római-típusú pizzát, olyan extrém feltétekkel, mint például a sütőtök vagy a füge.Előételek: 990 forinttól, főételek 2990-4490 forint között, pizzák 1690 forinttól.