Ezt az 5 éttermet ki kell próbálnod, ha az Alföldön jársz

IKON Restaurant and Lounge, Debrecen

Előételek 1990 forinttól, főételek 2490-4990 forint között. Kóstoló menü: 6 fogás italpárosítással: 19000 forint.

Tiszavirág étterem, Szeged

Előételek 2250 forinttól, főételek 3250-10950 forint között.

Nagylaposi Birkacsárda, Gyomaendrőd

Levesek: 790 forint, főételek 1500-3990 forint között.

Iréne Bisztro, Mezőtúr

Előételek 1490 forinttól, főételek 2990-4290 forint között.

Rév csárda, Érsekcsanád

Halászlé: 2950 forint/adag, előételek 1750 forinttól, főételek 1950 forinttól.

Az újabb hosszú hétvége tökéletes időzítés egy hosszabb utazáshoz: bármerre is induljunk, az ország szinte minden szegletében találunk izgalmas éttermeket, köztük olyanokat is, amelyek akár a nemzetközi versenyben is megállják a helyüket. Szubjektív válogatásunkban most az alföldi megyék éttermeiből szemezgettünk.Az IKON évek óta a hajdúsági metropolisz állócsillagának számít - konyhája az egyik legjobb a Budapest határán túli gasztronómiában. Náluk valóban fontos, hogy helyi alapanyagokból dolgozzanak: nem véletlenül kapta nevét ikonikus 30 km-es menüjük. Gyakran rendeznek speciális vacsorákat, vendégséfekkel, vagy különleges alapanyagokra, borokra építve.Az étlapon olyan izgalmas párosításokat találhatunk, mint avagy aA debreceniek kedvence a hétköznapi ebédmenü, amiben 3 fogást 2690 forintért adnak.Szeged belvárosában, a Tiszavirág Hotel földszintjén működik évek óta megbízható, magas színvonalon a Tiszavirág étterem. A Gault&Millau kritikája szerint "kísérletező, ambiciózus konyha, igyekeznek lépést tartani a hazai élvonallal, ugyanakkor valamit megőrizni a helyi hagyományokból". Saját magukról pedig azt írják: "szezonálisan változó alapanyagú magyar ételek, régmúltat idéző szegedi fogások és nemzetközi ízek egyszerre vannak jelen az étlapon". Az aktuális étlaponegyaránt megtalálható. Jó ár-érték arányú az ebédmenü, 3 fogást 3350 forintért kínálnak.A Gyomaendrőd melletti Nagylaposi Birkacsárda elsősorban azért emelkedik ki az alföldi csárda-mezőnyből, mert nem csak helyi, környékbeli termelők alapanyagait használják, hanem az üzemeltető család saját maga is tenyészt szürkemarhákat, juhokat és szőke mangalicát is. Nem véletlen, hogy az étlapon húsételek dominálnak: például(birka és szürkemarha) vagy a(szürkemarhából).Valószínűleg kevesen számítanak bisztrókonyhára egy Körös-holtág mellett: a mezőtúri Hercegasszony Birtok étterme első ránézésre lehetne mondjuk az 5. kerületben, vagy a Rózsadombon is. A hely különlegességét éppen ez a kontraszt adja, és persze a színvonalas bisztrókonyha, amihez az alapanyagokat megbízható őstermelőktől szerzik be, és modern konyhatechnológiával dolgozzák fel azokat.Az étlapon olyan fogásokat találunk, mint avagy aKevés dologban ért annyira egyet a magyar gasztro-szaksajtó, mint abban, hogy a legjobb halászlevet évek óta a Veránka-szigeti rév mellett található Rév csárdában főzik. Elsősorban tehát ezért, aért érdemes ide látogatni: a halászlét friss pontyból, nyílt tűzön, speciális bográcsban főzik, szűk egy óra alatt készül el, és házi bajai gyufatésztával tálalják. Az étlapon többféle halétel (halpörkölt, füstben sült hal) mellett például szürkemarha- és vaddisznó-húsokat is találhatunkMindenképp érdemes előzetesen asztalt foglalni.