Forradalom kapujában a lesajnált fűtési mód - Az egész életünket megváltoztathatja

"Összesen 4500 végpontunk, hőközpontunk működik, amit úgy kell elképzelni, mint az autóban a váltóművet, ami, ha nincs bent egy műszaki egységben akkor nem tudjuk szétosztani az energiát. 2020 közepére mind a 4500 végpontunk digitálisan irányított lesz, ami azt jelenti, hogy 248 ezer háztartásban fogjuk tudni akár néhány gombnyomással szabályozni a fűtést, vagyis hat diszpécser fél óra alatt egy számítógépes rendszer segítségével le fogja tudni ellenőrizni egy fűtésindítás előtt az egészet, szemben azzal, ha mind a 4500 végpontra egy autót kellene kiküldeni. Ha hirtelen egy hidegebb, vagy melegebb idő jön, át lehet programozni Budapest energiaellátását. Akár fél vagy egy fokkal is lehet állítani, hogy melyik hőközpontunkba mennyi energiát irányítsunk attól függően, hogy például Buda vagy Pest felől jön a hidegebb idő." - mondta el dr. Mitnyan György, a FŐTÁV Zrt. vezérigazgatója a Portfolio Property Investment Forum 2018 november 22-i konferencián tartott előadásában.

Már tízezer belvárosi lakás távhőre kapcsolása elegendő ahhoz, hogy Budapest elfelejtse a szmogriadót. A Kéménymentes Belváros programmal, az úgynevezett fővárosi távfűtési hőgyűrű részeként bővül a meglévő vezetékhálózat. Akárcsak korábban Bécsben, így Budapesten is összekötik a külvárosi részeken található szigetszerű hőkörzeteket, azaz távfűtéses övezeteket, amivel a belső pesti kerületekben is bevezethetővé válik a környezetbarát távfűtés.A FŐTÁV Zrt. a többi között a budapesti hőgyűrű már megkezdett kiépítésével, a főváros szigetszerű hőkörzeteinek az összekötésével egy egységes hálózat létrehozását célozta meg, amire előbb a belső városrészek, az V., a VI., a VII., a VIII. kerület közintézményei, irodaházai, majd a társasházak kapcsolódhatnak rá. Mindehhez 2030-ig a most még fejlesztés előtt álló rozsdaövezetek is csatlakozhatnak.Bár a távhőnek sokáig negatív volt a megítélése, ugyanis erről a fűtési módról sokaknak a panelos lakótelepek rossz szigetelésű épületei és az azokhoz kapcsolódó energiapazarlás jutott eszébe, mostanra kezdenek megváltozni a vélemények. A cég felmérése szerint csak Budapesten minden 45 ezer gáz-, illetve szilárd tüzelésű háztartás távhőre állítása évente megközelítőleg 67 ezer tonna szén-dioxid kibocsátás-csökkenést, ezen felül a becslések alapján, éves szinten csaknem 80 tonna egyéb károsanyag kibocsátásának csökkenését eredményezné. Minden tízezer lakás átállásával évente 13 tonna por kibocsátásától is mentesülne Budapest, a távhőrendszer teljes egységesítésével pedig évente 150-170 kilotonna szén-dioxid-kibocsátás maradna el, ellenben megmaradna 25 millió átlagos fa, másként számolva 12 ezer hektárnyi erdő. Végső soron ez a mindennapokban is érzékelhető javulást hozna Budapest életében azzal, hogy fűtési szezonban sem alakulna ki szmogriadóra okot adó légszennyezettségi állapot.

A Kéménymentes Belváros program megvalósítása csaknem ötmilliárd forintba kerül, amit részben uniós támogatásból, részben pedig a FŐTÁV Zrt. saját forrásaiból finanszíroznak. A budapesti hőgyűrű kiépítése, a távhőrendszer egységesítésének összköltsége meghaladja a 40 milliárd forintot. Az ország legnagyobb távfűtési vállalata jelenleg18 kerületben, csaknem 240 ezer lakásban, több mint 300 garázsban és 4800-at meghaladó közületi ügyfélnél szolgáltatja a meleget.

A távfűtés egyre népszerűbb, jelenleg minden harmadik budapesti otthonban távhő biztosítja a meleget. A közszolgáltató cég eltökélt abban, hogy a ma még csaknem 90 százalékban gázalapú hőtermelést csökkentse, és egyre inkább úgynevezett hulladékhőt, kapcsolt, illetve megújuló energiaforrásokat vegyen igénybe. Ezért tervezik biomassza fűtőmű építését Észak-Budán és Kőbányán, és szorgalmazzák Budapesten egy második hulladékhasznosító mű létesítését is. - A távfűtés rég nem csak "panelfűtés" - tette hozzá dr. Mitnyan György, bemutatva, hogy a már jelenleg is zajló távhővezeték építési és -bővítési projektekkel egyre több létesítmény és intézmény csatlakozik a rendszerhez a Városligetben. Ilyen a Puskás Ferenc Stadion és a környező sport- és kulturális célú építmények vagy az Eiffel csarnok, azaz a Magyar Állami Operaház kőbányai műhelyháza és próbacentruma. A FŐTÁV Zrt. kiemelten számol a hűtési piaccal is. Már távhűtés működik a Heim Pál Gyermekkórházban, a csepeli Rákóczi Liget lakóparkban, és ilyen szolgáltatást terveznek a XI. kerületi BudaPart projektjénél, a Liget Projektnél, ahol a műjégpálya hűtőházának továbbfejlesztésével biztosítanák az új épületek hűtését.