Fuldoklik az építőipar - Nagy gondban lehetnek a kivitelezők

beszélt arról, hogy sok helyen tapasztalják a szakkivitelezők küzdelemét az emberek megtartásával és megszerzésével kapcsolatban. Nagyon nagy létszám hiányzik a kivitelezésből. A szakember véleménye szerint, bár a bérek emelkedésével más szakmákból szívnak el erőforrásokat, mivel azonban nincs megfelelő szakutánpótlás, nem tudnak úgy dolgozni, sem minőségi sem pedig mennyiségi oldalról nézve. Szintén hozzátette, hogy az elkövetkező években nem lesz annyi ember, szakkivitelező, aki a most tervezett volumenben az ingatlanfejlesztési beruházásokat határidőre a megfelelő minőségben meg tudja valósítani.A saját cégüknek is a megrendelések 30-40 százalékát vissza kell mondania, annak ellenére, hogy az elmúlt években hatalmas növekedést tudhat maga mögött a cég. A válság után azt próbálták megtanulni, hogy miként szerezzenek munkát, most hogy miként lehet visszamondani munkát harag nélkül. A saját cégükkel kapcsolatban még megjegyezte, hogy szerencsés helyzetben vannak, mivel az "öreg szakik" hozzák a rokonaikat, így náluk működik az utánpótlás, de az egész piacot nézve inkább jellemző az utánpótláshiány.

hangsúlyozta, az építőipar nagyon eszközigényes terület, ha egy kivitelező drága gépeket tervez venni biztosítottnak kell lennie a megfelelő megrendeléseknek is, amelyeken ezeket ki tudja használni. A szakember kitért rá, hogy a korábbiakban említett Lengyelország bár valóban példa az állami beruházások jó időzítésére, kérdéses, hogy ez mennyire volt tudatos, vagy inkább a véletlennek köszönhető, hiszen az ország 2012-ben labdarúgó Európa-bajnokságot rendezett.Magyarországgal kapcsolatban megjegyezte, hogy jelenleg az egyik állami megrendeléseket magasan tartó tényező az EU-s források minél hamarabb történő elköltése. A szakember véleménye szerint a folyamatosan dráguló kivitelezés sok fejtörést okoz a fejlesztőknek, előfordul, hogy mire több hónap alatt végig fut az engedélyeztetési folyamat, és megkötik a finanszírozási megállapodást, újra kell számolni a költségeket, mert annyira megugranak az árak. Ez pedig az egész folyamatot elölről indíthatja.szintén megerősítette, hogy ők is érzik a munkaerőhiányt, éppen ezért sokkal nagyobb előkészítést igényelnek a projektek, minden a sikerességre kiható részletet figyelembe kell venniük az induláskor. Ugyanakkor véleménye szerint szerencsés helyzetben vannak, az összes fejlesztésük határidőre, a költségkeretbe beleférve készült el. Ezt biztosítandó, ugyanakkor folyamatos kommunikációt folytattak a kivitelezőkkel. A mostani helyzet újdonsága, véleménye szerint, hogy már az elején jól kell mérlegelni a lehetőségeket, a fejlesztőnek pedig sokkal inkább együtt kell működniük a generálkivitelezővel.

A szakemberek utánpótlásával kapcsolatban a beszélgetés során elhangzott még, hogy az elmúlt években megbecsülését vesztette a szakipari munka. Fontos, hogy nem csak az anyagi megbecsülés fokozódása kell az emberek visszacsábításához, hanem az erkölcsi megbecsülés javulása is.A munkaerőhiánnyal kapcsolatbanelmondta, hogy mivel ők az ellátási lánc elején vannak, nem érzik annyira a hiányt, sokkal inkább egy elszívóhatás figyelhető meg náluk. A szakember szintén beszámolt róla, hogy a leginkább munkaerőigényes elemek gyártását a cégük Szerbiába helyezte.A válság utáni ingatlanpiaci fellendülés náluk is együtt járt a jelentősen megnövekedett kereslettel, de ők is és más gyártók is meg tudnak ezeknek az igényeknek felelni. A szakember véleménye szerint az építőipar a válság előtt jó időszakát élte, raktak bele pénzt, zajlottak fejlesztések. Most azonban sokaknál ez a fejlesztés elmaradt.