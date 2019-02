Hatalmas fejlesztések indulnak a repülőtéren: jön a 3-as terminál

225 milliárd forintból egy új terminált is létrehoznának, az építési tervek elkészítése és az építési engedélyek megszerzése ennek az évnek a feladata.

elmondta, hogy a növekvő forgalomnak köszönhetően a tavalyi évben közel 15 millió utas fordult meg a budapesti repülőtéren. A továbbiakban is várható növekedés, emiatt 2024-ig szeretnék bővíteni a kapacitásokat.Rövid távon is várhatóak fejlesztések a bud plus platform keretében. Ennek része, hogy több szakaszban megújul a csomagkezelési rendszer, a reptéri tájékozódás egyszerűbbé, és a terminálok komfortosabbá válnak. A beruházások összértéke 6,5 milliárd forintot tesz ki.Az intézkedésekről bővebbenbeszélt. Az egyik jelentős projekt a csomagfeladás egyszerűsítése, már április elejére elkészülhetnek az önálló csomagfeladást támogató rendszerek. A Wizz Air, Ryanair légitársaságokkal már folynak a tárgyalások ezzel kapcsolatban, de a későbbiekben más társaságokat is bevonnak a fejlesztésbe.Az utasforgalmi tájékoztatórendszerek megújítása is része a fejlesztéseknek, ezen túl a következő hónapokban a terminálokon élő időben fogják megjeleníteni a várakozási időt, így láthatják az utasok, hogy az A, vagy a B oldalt érdemes használniuk. Egy másik fontos terület a 2B terminál mosdóinak a felújítása, 3-szor annyi mosdóblokkot hoznak létre nyárig. Ezen túl az érkező utasok kényelméért a 2B érkezőszintet korszerűsítik, de a vámterületen is folytatódnak a bővítések.elmondta, hogy szeretnék felgyorsítani a biztonsági ellenőrzést, emiatt a biztonsági sorok bővítését határozták el. A B oldalon március elején, az A oldalon április végén készül el az új röntgensor. A bővítés mellett, az A oldalon a várakozási területet is bővíteni fogják, hogy kényelmesebb legyen a várakozás. A jelenlegi röntgensorokat meghosszabbítják, így egyszerre több utast tudnak majd ellenőrizni. Az érkező oldalnál a vámterületet is átalakítják, hogy lerövidüljön az itt eltöltött idő.A lehetséges vasúti fejlesztésről további információt nem közöltek, a parkolóház építéséről pedig elmondták, hogy várják az építési engedélyeztetés végét.