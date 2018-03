Hét dolog, amit a technológia teljesen megváltoztat az ingatlanpiacon

1. Végtelen lehetőségek az épületüzemeltetésben

A PropTech legújabb irányairól is szó lesz az április 19-én megrendezésre kerülő FM & Office 2018 konferencián. Érdekel, hogy mit okoz a technológiai fejlődés az ingatlanpiacon? Jelentkezz te is rendezvényre! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

2. Befektetők online elérése

3. Blokklánc technológia

4. Hatékonyság az értékbecslében

5. Adatelemzés a befektetési döntések során

6. Nagyobb átláthatóság

7. Egyszerűbb értékesítés

Az ingatlanpiacon belül a PropTech kifejezést sokszor az okosotthonokkal azonosítjuk, de az építkezéseknél megjelenő technológiai újításoktól kezdve a lakásvásárlás fizetési módjai és az ahhoz esetlegesen kapcsolódó hitelfelvétel új formái is ide sorolhatók. Mire lesz biztosan hatással a PropTech az ingatlanpiacon?A PropTech egyik legérdekesebb része, hogy milyen új lehetőségek nyílnak meg az adatgyűjtéssel az épületek üzemeltetésében. Bár a legújabb technológia még csak most kezd beszivárogni az épületekbe, az irodákban például személyre szabhatóbb megoldások tehetik könnyebbé a munkavállalók életét, de a logisztikai központokban is növekedhet a hatékonyság.Az online portálokon keresztül történő tőkebevonási képesség és az új befektetők elérése még mindig gyerekcipőben jár, de aki hatékonyan alkalmazza a módszert előnybe kerülhet azokhoz képest, akik csak a hagyományos módokon próbálják elérni a befektetőket.A tranzakciók költsége még mindig túl magas az ingatlanpiacon és a lebonyolítás ideje is meglehetősen lassú. A blokklánc technológia elterjedése ezt gyorsabbá és olcsóbbá teheti, egyelőre azonban még ez is a jövő kérdése.Különösen a kereskedelmi ingatlanok értékelésekor jelenthet segítséget egy olyan adatbázis, ami átláthatóvá teszi a piacot, egyszerűsítve és időt takarítva meg ezzel az értékbecslési folyamat során.Egy átfogó adatbázis nagy előny a befektetési döntések során, aminek segítségével átfogó képet kaphatunk az aktuális bérlői igényekről, a keresettebb városrészekről és az elérhető hozamok különbségeiről.Több szakértő is úgy gondolja, hogy a technológiai haladás útjában álló legfontosabb akadály az együttműködés és az átláthatóság hiánya. A piac szereplőinek együtt kell működniük az adatok megosztása érdekében, hogy egy hatékonyabb piac jöhessen létre.A BigData megjelenésének köszönhetően növekvő átláthatóság az ingatlanok értékesítését is biztonságosabbá teheti. Az egységes minősítési rendszerek kialakítása azok számára is biztonságosabbá tehetik az adásvételt, akik kevésbé jártasak az ingatlanpiac mindennapi kérdéseiben.A technológiai átalakulás az ingatlanpiacon is egyre több startup megjelenését hozhatja el, de az is igaz, hogy a mostani munkahelyek egy része megszűnik, így új módokat kell találni a humán tőke azon részének felhasználására, amelyet az új technológia helyettesíteni fog.