Hogy jutunk ki a reptérre, ha lezárják a 3-as metró déli szakaszát?

Az M3 metró déli szakaszának felújításával változik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megközelíthetősége is. A felújítás következő lépcsőjeként az M3 metró Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti szakaszát zárják le; ez érinti a Budapest belvárosa felől érkező, vagy oda induló utasokat.A felújítás időszakában a MÁV vonatain korlátozás nélkül lesz érvényes a fővárosi BKK-bérlet a Nyugati pályaudvar - Kőbánya-Kispest - Ferihegy vonalon. Magyarán, a "kék metróvonal" felújítása alatt - az egyéb esetekben felárköteles - InterCity és gyorsvonatokat is igénybe lehet venni Budapest bérlet típusú jegyekkel Ferihegy vasútállomásig. Ferihegytől a repülőtér 2. Termináljáig a 200E jelzésű busszal lehet eljutni.Az éjjel-nappal közlekedő 200E jelzésű busz a metrófelújítás ideje alatt meghosszabbított vonalon, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nagyvárad tér között közlekedik. Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér között a repülőtéri busz a Határ úton és a Népliget megállóban is megáll.A repülővel induló vagy érkező utasok számára az egyik leggyorsabb és legkényelmesebb opció 100E jelzésű busz. Ez a népszerű járat átszállás nélkül a belvárosig közlekedik, mostantól a legforgalmasabb napokon lényegesen sűrűbben, akár 10 percenként indul a repülőtérről és a Deák Ferenc térről, egy közbeeső megállóval a Kálvin téren. Újdonság, hogy a buszon ezentúl hangos utastájékoztatás, illetve információs táblák segítenek az utasoknak a repülőtér termináljain történő eligazodásban.A változtatásoknak köszönhetően tömegközlekedéssel egyszerűbb lehet megközelíteni a repülőteret, mint autóval. Ezzel együtt, a hosszú hétvégék előtt, hétfőnként kora reggel vagy péntekenként délután erősebb forgalomra kell felkészülni a repülőtér és a város között. A nyári hónapokban pedig érdemes lesz legalább egy félórával többet számítani a repülőtéri utazásra, mint korábban.