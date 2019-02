Hogyan állíthatja meg az árvizet egy épület?

1. Fenntartható megoldások

2018-ban egyre áthatóbbá váltak a trendek, amelyek egyaránt figyelembe veszik az építőipar környezetre és emberekre gyakorolt hatását, és innovatív technológiák, valamint építészeti megoldások segítségével reagálnak ezekre. A világszerte megjelenő építészeti trendeket öt fő kategóriába lehet besorolni, de céljaik azonosak: az élhető, fenntartható környezet kialakítása.Az Európai Bizottság 2011-es szakmai elemzése szerint Európa energiafelhasználásának közel 40 százalékát az épületek teszik ki, míg a széndioxid-kibocsátás 36 százalékáért az épített környezet a felelős. Az ökológiai terhek csökkentésének érdekében a nemzetközi és a helyi szabályozások is nagyobb fenntarthatóság irányába mutató követelményeket határoznak meg: az energiahatékonyságról szóló európai uniós irányelv szerint 2020. december 31-ét követően már csak közel nulla nettó energiaigényű épület építhető. Az Európai Unió tagállamaiban idén januártól minden frissen használatba vett középületnek, 2021-től pedig minden új épületnek meg kell felelnie ezen előírásoknak.elmondta, hogy "a közel nulla energiaigény azt jelenti, hogy az épület energetikai szempontból közel önfenntartó módon képes működni. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, megújuló energiaforrásokra és innovatív technológiai megoldásokra van szükség, olyan berendezésekre, amelyek az épület hőmérsékletét, fényviszonyait az épület használatának függvényében képesek szabályozni. Az épület energiaigényének csökkentése ugyanakkor nagy mértékben segíthető építészeti eszközökkel is, mint például a tájolás, vagy a tömegalakítás."Mára szinte mindennapossá váltak az okos városok technológiai megoldásai. 2018-ban ezek a műszaki megoldások beköltöztek a lakásba is: a smart otthonok már nemcsak a futurisztikus luxusapartmanok sajátosságai, hanem tömegek számára elérhető rendszerek. A proptech, az okos technológiák a közeljövőben épülő lakó-, iroda- vagy középületeknél is fontosak lesznek, hiszen amellett, hogy kényelmesebbé teszik életünket, hozzájárulnak az átláthatóbb és tudatosabb energiahasználathoz is. Az okos technológiák az épületek használatának elemzése szempontjából is meghatározóak. A kapott adatoknak a tervezési folyamatban is kiemelt szerepük van, hogy fenntartható, gazdaságosan üzemeltethető épületek jöjjenek létre.Az új épületeknél mára egyre fontosabb kérdés a klímaváltozás miatt megváltozó időjárási körülményekhez való alkalmazkodás képessége. A világ számos pontján eddig soha nem látott áradásokkal, viharokkal és más természeti katasztrófákkal kell szembenézniük az embereknek, így megnőtt az igény az olyan épületekre és városfejlesztésekre, amelyek képesek ezeknek ellenállni. A dán Bjarke Ingels Group építészei a Sandy hurrikán pusztítása után egy olyan városfejlesztési javaslattal álltak elő, ami védelmi rendszert nyújt Manhattan szigete számára az egyre gyakoribb viharokkal szemben. Ahelyett, hogy az árteret fallal választották volna el a várostól, a helyi közösségekhez kötődő funkciókkal ellátott építményeket terveztek, amelyek áradás esetén védelmi szerepet kapnak.Egyre fontosabbá válik az is, hogy az épületek a gyorsan fejlődő technológiák hatására átalakuló felhasználói igényekhez is alkalmazkodni tudjanak. “Az építészek számára az egyik legalapvetőbb kihívás, hogy a jövő generációinak is megfelelő épületeket tervezzenek, amelyek olyan igényeket is képesek ellátni, amiket ma még el sem tudunk képzelni." - emelte kiA városi életforma együtt jár azzal, hogy az ember napjának 90%-át a négy fal között tölti, az épületben eltöltött idő pedig nagy hatással van az ott élő vagy azt használó emberek közérzetére és egészségi állapotára. Éppen ezért az egészségre és jóllétre való törekvés is egyre fontosabbá válik egy épület tervezési folyamata során. A Harvard Egyetem kutatói által 2015-ben végzett “A környezettudatos épületek hatása a kognitív működésre" (The impact of green buildings on cognitive function) című tanulmány szerint a munkavállalók teljesítménye jóval magasabb, ha jó minőségű a levegő a munkahelyükön. A munkáltatók és befektetők körében ezért világszerte egyre nagyobb figyelmet kap a megfelelő környezet kialakítása, ami megfigyelhető a hazánkban a következő években elkészülő irodaépületeknél is. Az egyre népszerűbb biofília elve is ide kapcsolható, ami a természetet kívánja közelebb hozni a városi emberhez, természetes anyagok, nagy zöldfelületek, természetes fényforrások segítségével.A különböző építészeti megoldások közül van, ami egyszerűen mérhető számokban, mint például a károsanyag-kibocsátás mértéke. A jó közérzetet és az egészséges munkahelyet ezzel szemben nehezebb számszerűsíteni. Az utóbbiban játszanak fontos szerepet a világszerte egyre népszerűbb épületminősítési rendszerek, a WELL, a BREEAM vagy a LEED minősítés, melyek különböző élhetőségi szempontok szerint sorolják be az egyes épületeket. 2019 egyik legújabb fejleménye, hogy az Európai Bizottság is aktívan fellép az építőipar, az épített környezet minőségének javításáért, és a fejlesztési és tesztfázis után útjára indította a Level(s) rendszert, amely egyszerűen értelmezhető indikátorok segítségével, ingyenesen lehetővé teszi az épületek környezetre és egészségre gyakorolt hatásainak megítélését.A fenti trendek 2019-ben még tovább fognak erősödni, ezzel egyidejűleg pedig a környezettudatos gondolkodásmód is sokak számára fontosabbá válik, ahogy egyre többen szembesülnek a klímaváltozás okozta problémákkal. “Az építőiparban mutatkozó trendek is azt mutatják, hogy olyan épületekre van igény, amelyek energiahatékony és környezetkímélő módon képesek alkalmazkodni a változó körülményekhez, felhasználva a legkorszerűbb technológiai innovációk nyújtotta lehetőségeket" - összegezte a témát