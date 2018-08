Ide érkezik a legtöbb turista Európában - Térképen a legnagyobb nyertesek

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Tripadvisor nemrég közzétette saját felmérését , amelyben a turisták által leginkább kedvelt 25 európai turisztikai helyszín szerepel. A lista elején Párizs, majd London és Róma áll, de a régiónkból bekerült Budapest mellett Krakkó és Prága is. Ennek ismeretében érdemes megnézni, hogy az európai országok közül hova, mennyi turista érkezik.

Klikk a képre!

Nemzetközi turisták száma 2016-ban (millió fő), Forrás: Jakubmarian.com

A térképen jól látszik, hogy az abszolút győztes Franciaország, ami egyébként nemcsak Európában, hanem világviszonylatban is vezeti a listát. Az oda érkező több mint 82 millió turista az ország népességénél is nagyobb szám. A felmérésbe azokat a turistákat számolták, akik legalább egy éjszakát az adott országban töltöttek. Az európai listán a második helyre Spanyolország került, amit viszont az Egyesült Államok minimálisan meg tudott előzni. A világon a negyedik legtöbb külföldi Kínába érkezik, az ötödik helyen pedig az európai bronzérmes, Olaszország található.A világ top 10-es listájára felkerült még az Egyesült Királyság, Németország, Mexikó, Thaiföld és Törökország. Érdemes azonban figyelembe venni az adott ország lakosságszámát is, az egy főre jutó turisták számában a kisebb népességű országok tarolnak. A nagyon kis népességű Andorrát leszámítva, az élen Izland, Ausztria és Horvátország áll, de Montenegró, Ciprus, Észtország és Görögország is előkelő helyen szerepel.

Klikk a képre!

Nemzetközi turisták száma a népesség arányában (fő), Forrás: Jakubmarian.com

Lakást vagy családi házat keresel? Új építésű ingatlan érdekel vagy inkább használt lakásba költöznél? Idén először egész Magyarországról érkeznek majd projektek és fejlesztések, így Te is számtalan új és használt ingatlan közül válogathatsz majd az egész országból. Kezdd a keresést 2018 őszén a LAKÁS 2018 ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSON a Hungexpon, október 12-14. között.

Ami Magyarországot illeti, az egy főre jutó turisták számában a környező országokhoz hasonló mutatói vannak. Népességarányosan Romániához, Lengyelországhoz hasonlóak a számok, amit azonban tovább lehetne súlyozni a vendégéjszakák számával, vagyis azzal, hogy az átlagos turista hány éjszakát tölt az országban, valamint azzal, hogy az ide érkező turisták átlagosan mennyi pénzt költenek el itt tartózkodásuk alatt. Az biztos, hogy a nemzetközi turizmus a következő években is folytathatja növekedését, amiből az infrastruktúra megfelelő fejlesztésével Magyarország is jelentősen profitálhat.