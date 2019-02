Így alakítaná át Budapestet a világhírű dán építész

1. Normafa: Az épített környezet és a kulturális örökség megőrzése

2. Új városközpont az egykori MOM Optikai Művek környezetében

3. A városfejlesztés egyben az emberek gondolkodását is formálja

4. Komplex közterület-megújítás - Böszörményi út, a Hegyvidék főutcája

A Hild Jánosról elnevezett díjat a Magyar Urbanisztikai Társaság 1968 óta kétévente ítéli oda azoknak az önkormányzatoknak, amelyek kiemelkedő fejlesztési programokat valósítottak meg.

A településfejlesztési munkáért járó elismerést a Hegyvidéki Urbanisztikai Konferenciánvette át. Az urbanisztikai témájú könyvekből megismerhetjük a jó város ismérveit, a Hegyvidéken azonban arra keressük a választ, hogyan jutunk el odáig, hogy azt mondhassuk, jó és élhető kerület a miénk - emelte ki a beszédében Pokorni Zoltán polgármester. Hozzátette azt is, hogy a fejlesztéseket apró lépésekben, részletekre bontva valósítják meg, hogy bármikor visszaléphessenek egyet, ha úgy látják, rossz irányba haladnak.A 2018. októberi kiíráson az alábbi 4 tablóval pályázott a Hegyvidéki Önkormányzat:A konferenciánelmondta, hogy az Urbanisztikai Társaság egyaránt foglalkozik azzal, hogy Budapest hogyan lehet versenyképes a régióban, milyen szolgáltatásokkal, fejlesztésekkel, szervezetekkel lehet segíteni a városlakókat, de a vidéki fejlesztések is fontosak számukra, jelenleg Debrecen az egyik ilyen, ami kiemelt figyelmet kap.Az előadók közötta környezetpszichológiáról tartott előadást, a személyi és a fizikai környezet összeillesztéséről. Elmondta, hogy például egy köztér kialakítása során a különböző elemek, utak, ülőhelyek befolyásolják az ott tartózkodó emberek viselkedését, de nem feltétlenül úgy, ahogyan azt a tervezők kezdetben gondolták. Hozzátette, hogy egyfajta törvényszerűség, hogy körülbelül negyed óra után kialakul egy ún. helytulajdonlási élmény, ami megmagyarázza, hogy egy előadáson a szünet után miért ugyanoda ülünk vissza, ahelyett, hogy egy másik ülőhelyet keresnénk. Emellett van sok más látens erőtér, ami definiálja a köztereket, illetve a látvány is kiemelt szereppel bír, ha egy nagyon jó átalakításon is megy keresztül egy köztér, a régi látvány elvesztése miatt egyfajta veszteség alakul ki bennünk.A szakmában nemzetközileg elismert dán építész és várostervezőtöbbek között a magyarul is megjelent Élhető városok című könyv szerzője volt a konferencia kiemelt előadója. Koppenhága várostervezőjének gondolkodása forradalmasította a városi terek alakítását, munkáiban abszolút központi helyet kap a városhasználó ember, és terveiben minden városalkotó elem a vele való harmonikus és fenntartható együttélésnek van alárendelve.Előadásában néhány példával is felhívta a figyelmet arra, hogy a terek kialakításánál a használók, az emberek viselkedése a lényeges szempont. Amikor egy újonnan elkészült füvesített területen egy idő után kialakul egy kisebb ösvény, amit az emberek organikusan kezdenek el használni, hogy így rövidítsék le az adott útszakaszt, akkor ott egyszerűen sokkal okosabb lenne egy járdát kialakítani. Egy másik példa a nagy közterek esetében, hogy hiába van elég hely középen, az emberek szeretnek a tér szélére, a falakhoz közelebb húzódni, és nem a tér közepén megállni, főleg igaz ez akkor, ha egyedül vannak.

A dán építész arról is beszélt, hogy amíg 1980 és 2000 között az autómentes terek kialakítás volt a nagy sláger, addig 2000 után már különböző sportolási lehetőségeket, aktív kikapcsolódást nyújtó parkokat terveztek. A következő évek célja, hogy a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak megfelelő útszakaszok jöjjenek létre, ahol biztonságosan tudnak közlekedni. Hozzátette azt is, hogy ha Moszkvában is sikerült olyan környezetet kialakítani, ahol a gyalogosan közlekedők igényei kerülnek előtérbe, akkor ez Budapesten is lehetséges.