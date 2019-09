Így néz ki egy XXI. századi egyetem - A MOME új campusában jártunk (képek)

Fürjes Balázs Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár Miniszterelnökség 2000-2002 között három évig a Budapest Sportcsarnok (Papp László Sportaréna) újjáépítéséért a 2012-es budapesti olimpiai pályázatért felelős miniszteri biztos voltam, 1998-2002 között igazgatósági tagja, részben... Tovább »

Az építkezés legfontosabb adatai

az új és felújított épületek területe 25 ezer négyzetméter

a megépült helyiségek száma meghaladja a 700-at

az építkezés 5 éve közel 5 ezer embernek adott munkát

közel 68 ezer köbméter földkitermelés, ez több, mint 27 versenymedence térfogata

több mint 1600 tonna vasbeton, ez mintegy 80 csuklós autóbusz teljes súlya

közel 180 km elektromos vezeték, ez Budapest-Szeged távolságnak felel meg

5000 konnektor és villanykapcsoló

több mint 4300 lámpa

15 ezer négyzetméteres megújult közpark, amelyben összesen mintegy 16 ezer fát, bokrot, cserjét, egynyári növény telepítettek

megkétszereződött az oktatásban használt műhelyek száma

megháromszorozódott a terek mennyisége, amelyekben az egyetem hallgatói és oktatói mindennapjaikat töltik,

megötszöröződött a kiállítóterek területe, amelyek a hallgatók munkáinak nyilvános bemutatását szolgálják,

megtízszereződött a kutatásra, innovációra épített tér és ezzel a beépített korszerű technológia mennyisége

A campus épületei

Az alapképzés helyszíne

A teljesen új, összesen ötszintes (mélyföldszint, földszint és emelet) épület, hasznos területe közel 4 ezer négyzetméter.

Az épület különleges szerkezettel épült, amely lebegő hatást kelt, mivel a földszinti homlokzaton nem jelenik meg tartószerkezet, pillér, fal.

Az épület három fő részre tagolódik: coffice, oktatói termek és otthonterek: a coffice - a szintenként elhelyezett teakonyhákhoz kapcsolódó közösségi terek, illetve előteret biztosít az előadó és szemináriumi termek számára, emellett összesen kilenc különböző méretű szemináriumi és előadóterem, otthonterek 4 szinten, összesen 1164 négyzetméter területen található. A hallgatók számára kialakított tanuló és munkahelyeken végezhetik a tanulók a féléves feladataikat, egyéni munkáikat - a nyári időszak kivételével - napszaktól függetlenül.

A fővárosi védettségű és a megépítése óta eltelt 65 évben soha fel nem újított Farkasdy-féle főépület a pincétől a padlásig megújult, illetve új részekkel bővült ki.

A mesterképzés felújított, funkcióiban jelentősen kibővített helyszíne közel 6000 négyzetméter területű, a mélyföldszinten helyezkednek el az oktatók munkahelyei és irodái, a földszinten kapott helyet a rektori és kancellári hivatal, előadó és szemináriumi termek és a hallgatói szolgáltató központ, a felsőbb szinteken nagy, egybenyíló otthonterek vannak

A 260 négyzetméteres, eredeti formájában megőrzött auditórium 300 fő befogadására alkalmas, ahol olyan magas minőségű hangrendszer, valamint vetítési lehetőség épült ki, amely akár egy filmbemutatóra is alkalmassá teszi a termet

A műemléki védettségű épület területe 332 négyzetméter

Történeti hűség szerint helyreállítva

A Gondűző-villa reprezentatív események, fogadások helyszínéül is szolgál

Idén szeptemberre elkészült a 2014-ben indult fejlesztés, melynek során kívül-belül megújult a MOME campusa. A beruházás 25 000 négyzetméternyi épületet és 15 000 négyzetméternyi közparkot foglal magába, a teljes költségvetés bruttó 21,4, nettó 16,8 milliárd forint volt."Az új MOME campus növeli a kiváló magyar teljesítmények létrejöttének esélyeit és fölépítésének köszönhetően két magyar világsiker erősödik tovább és erősítheti Magyarországot: Budapest, a nemzet fővárosa és a magyar kreatívipar" - hangsúlyoztaa campus ünnepélyes megnyitóján.A sikeres városfejlesztéshez kell egy álom, egy terv és a kivitelezés. Az álomhoz szabadságra és kreativitásra, míg annak megvalósításához rendre és precizitásra van szükség. A MOME megvalósítása ennek legjobb példája, a campus ugyanis a tervezett határidőre, a tervezett költségvetésből elkészült - tette hozzá.Az új campus több mint egyetem - városépítészeti érték is egyben. Világszínvonalú, 21. századi, kortárs építészeti alkotás született, miközben "Budapest zöldebb lett - a fejlesztéssel a lélegző zöldfelület gyarapodott" - hívta fel a figyelmet Fürjes Balázs. A környék lakói számára barátságos környezetet, a kikapcsolódás, pihenés lehetőségét megteremtő, tizenötezer négyzetméteres zöld közpark nyitott a lakosság számára is.Az új campuson:A 2016 tavaszán átadott Műhelyház tervezője Reimholz Péter (†2009), Csomay Zsófia és Németh Tamás. A Műhelyház az anyagmegmunkáló műhelyeknek ad otthont, több mint 2400 négyzetméteren 49 helyiség szolgálja az oktatást.A 2018 márciusában átadott Médiaház tervezője szintén Csomay Zsófia és Németh Tamás. A több mint 4 ezer négyzetméteres, ötszintes épületben 171 helyiséget alakítottak ki, többek között ultramodern hang- és filmstúdió, modern technológiai berendezésekkel felszerelt alkotóműhelyek, kiállítóterek kaptak itt helyet. A műtermeket, alkotótereket és a hozzájuk tartozó 21. századi technikákat egyszerre csaknem 200 diák tudja használni.A beruházás III. ütemében megvalósult épületegyüttes - MOME Master, MOME Base, MOME Up, MOME Ground, valamint a közpark és a Gondűző-villa - tervezője az egyetem által a 2015-ben meghirdetett nyilvános építészeti tervpályázaton első helyezett 3h Építésziroda, amelynek vezetői Csillag Katalin és Gunther Zsolt. A Fürjes Balázs vezette bírálóbizottság 22 pályamű beérkezett pályamű közül választotta ki a győztest.A több mint 6000 négyzetméter területű épület földszintjén a 650 négyzetméteres könyvtár kapott helyet, közel 1800 fm könyvállomány elhelyezési lehetőségével. Az egyetem papír- és digitális alapú könyvtára közkönyvtár, így nyitott a külső érdeklődők, a lakosság számára is. A Tudásközpontban továbbá 35 iroda és 3 tárgyalóterem van, amelyek az egyetem doktori iskolájának adnak otthont.A MOME Szíve az egyetem főbejárata és egyben legnagyobb közösségi tere, a campus belső életének középpontja. Az 1500 fő befogadására alkalmas tér kapcsolja össze a különböző oktatási épületeket és a Technológiai parkot. Itt kapott helyet a naponta 400 fő kiszolgálására alkalmas nagy ebédlőtér is.