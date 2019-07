Ilyen lesz a torony, ahonnan az egész világot láthatod

A beruházó Nakheel már rengeteg nyomot hagyott a városon: számtalan toronyházat, plázát és hotelt épített. Most egy 230 méter magas tornyot húznak fel a munkások, az épület 50-dik emeletén egy 775 négyzetméteres szuper luxus medence várja a megfáradt vendégeket. Különlegessége, hogy a teljes szintet elfoglalja, sőt, a víz úgymond oldalt le is folyik (egy speciális műszaki megoldásnak köszönhetően).

fotó: Nakheel

További két szint is épül: egy rendkívül különleges étterem és legfelül egy száraz kilátó terasz számára, ahonnan megbámulhatjuk a Világ vagy a Palm nevű lakóparkokat. De csak az év végén, akkora ígérik az épület átadását.

fotó: Nakheel

A Nakheel mintegy 327 millió dollárból hozza létre ezt az ingatlant. A luxus lakásokon kívül egy szálloda is üzemel majd benne.

Ezt lehet majd látni a The Palm Jumeirah lakóparkból, ami közvetlenül a torony előtt van. fotó: Nakheel

Waterfront City 1033 Budapest, Folyamőr utca 3. 269 db lakás

30 - 126 m2 alapterület Átadás:

2021 Q4 25.2 - 209.9 M Ft Ajánlatot kérek

A cég szerint a kivitelezésben az a legnehezebb, hogy 300 méter magas darukat kell alkalmazni, ilyenek beszerzése és összeszerelése önmagában is nagy teljesítmény, hiszen a tengerparton nagyon erős a szél, a darukkal kétezer tonna üveget és 1200 tonna acélt kellett a helyükre tenni.Dubaiban rengeteg a látványosság, de turistáknak általában nem nagyon lehet felmenni a felhőkarcolók legfelső szintjére. Az új tornyot viszont egy interaktív múzeummal is ellátják és a kilátó teraszra csoportokat is szerveznek, végre a magasból is megtekinthetők lesznek a sokakat lenyűgöző magas házak.

fotó: Nakheel