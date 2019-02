Jó hír az agglomerációban élők számára

Főként Dunakeszi lakosságszámának jelentős növekedése miatt rendkívül sokan ingáznak a főváros északi agglomerációjából Budapestre, melynek legfontosabb közlekedési folyosója a 2-es főút, és a vele párhuzamosan éppen ezekben a hónapokban kiépülő M2-es gyorsforgalmi. Dunakeszi ugyanakkor jelentős átmenő forgalmat is bonyolít Gödről, valamint a 35 ezer lakosú Vácról, ahonnan nemcsak az M2-esen, de a településeken áthaladó régi 2-esen is rengetegen autóznak reggel délre, este északra.Az átmenő forgalom csillapítása érdekében határozták el az átkötés megépítését Dunakeszitől északra az M2-es és a 2-es főút között, amelytől azt várják, hogy az autósok egy része áthajt a gyorsforgalmira, így tehermentesítve a településen áthaladó útszakaszt. A beruházás mintegy százezer ember életét könnyíti meg, az érintett településeken kívül a fótiaknak is előnyös.A Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) Zrt. beruházásában 3,258 milliárd forint hazai forrásból megvalósuló fejlesztés eredményeként két és fél kilométer hosszú, kétszer egy forgalmi sávos útszakasz létesül, amelyen a tervezett közlekedési sebesség 70-90 kilométer óránként. A várhatóan 2019 végére elkészülő fejlesztés az útpályán kívül tartalmaz még a 2-es főút csatlakozásánál egy új körforgalmat, a Budapest-Szob vasútvonal felett új felüljárót, valamint a 2-es főút vonalvezetésének módosítását.