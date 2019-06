Jön az előfizetéses önvezető autó

Mihálovits András szerkesztő Millásreggeli A Pannon Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát. Ezt követően újságíróként-szerkesztőként tevékenykedett, többek között a Népszavánál és a Népszabadságnál. Négy éven át volt a Gazdasági Versenyhivatal... Tovább »

Vitézy Dávid a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója BKK volt vezérigazgatója Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ alapító... Tovább »

Zách Dániel újságíró Totalcar.hu Informatikai Kft. Zách Dániel újságíró, a Totalcar.hu rovatvezetője. Szerzőként közlekedési közéleti ügyekkel, a közlekedéskultúra jelenségeivel és változásaival, illetve fogyasztóvédelemmel foglalkozik. Felsőfokú tanulmányait... Tovább »

Soóki-Tóth Gábor MRICS elemzési vezető Otthon Centrum Soóki-Tóth Gábor 1993-ban végzett okleveles építészmérnökként a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1999-ben a Nottingham Trent Egyetemen M.Sc in Real Estate fokozatot szerzett. A BME Városépítés tanszékén kezdett dolgozni... Tovább »

Vaskó Renáta projektmenedzser CreaCity 2014 óta városinnovációs és országimázs projekteken dolgozik a CreaCity / Design Terminál csapatában. Korábban a Smart City Lab prototípusfejlesztési pályázatát, majd a CityLab mentorprogramját vezette, számos hazai... Tovább »

Parázs kis beszélgetés kerekedett az elején arról, hogy az autók vagy a gyalogosok és tömegközlekedést választók kerekednek-e felül a várostervezéskor.a Millásreggelit képviselő moderátor fel is tette a kérdést: mire várunk, miért nem vesszük át London vagy New York példáját, ott már kiválóan működnek a kártyafeltöltő rendszerek és ez e-jegyrendszerek.utalt rá, hogy 2014-ben már kidolgoztak egy koncepciót, ami szerint akár érintésmentes bankkártyával vagy okosórával is fizethettünk volna, illetve megemlítette, hogy Debrecenben már van e-személyi, ami bérlet is.Ugyancsak elmondta, hogy évekig tartott, amíg wifi-képessé tettek sok BKV-járművet, de ez ma már nem elég.szerint nem kellett volna kihagyni pár lépcsőt a fejlődésben (a papírjegytől a digitális jegyig), fontosnak nevezte a felhasználók edukációját is. Emlékeztetett, hogy a feltételek folyamatosan rosszabbodnak, hiszen a csúcs időszakok összefolynak, a busz sávokon nagyon sok civil autó sunnyog, a vad parkolás teljesen elterjedt és az önkormányzatok számolatlanul osztják az ingyenes parkolási engedélyeket.Kitért a piacon most működő három, úgynevezett megosztásos szolgáltatásra. Itt azt emelte ki, hogy ezeknek bele kell ivódnia a köztudatba. Tapasztalatairól szólva azt mondta: nagyon másként kell ezeket használni, mint a hagyományos eszközöket.Vitézy Dávid szerint a sok negatívum ellenére nagy eredmény, hogy a budapesti lakosok többsége a tömegközlekedést választja, ezt részesíti előnyben, de 190 ezerrel nőtt az autók száma a központi régióban pár év alatt, s ezt nem szabad tovább növelni."Ha van igazi alternatív tömegközlekedési lehetőség, akkor sokan ezt választják" - mondta. Meg kellene szüntetni a kötelező parkolóhely-számot egy ingatlanfejlesztésnél, inkább egy maximumot kell előírni és nem minimumot, mindez csökkentené az autóhasználatot."Budapest akkor lesz jobb hely, ha a közterületeket értékükön kezeljük, nem az autók köré szervezzük a várost." - adta meg a receptet. Szerinte az lesz az ideális, amikor az elektromos rollerek, biciklik, robogók tömegesek lesznek. Úgy látja, hogy a vasút fejlesztéséről kellene szólnia a városi közlekedési fejlesztésnek, S-bahn kellene,a rozsdaövezeteket feléleszthetnék,több sétaterület és biztonságos kerékpárutak kellenek és az aluljárók helyett felszíni átkelők szükségesek.S mindez hogyan illik bele a Budapest smart city koncepcióba? A moderátorelemzési vezető, Otthon Centrum egyebek között erre kereste a választ a következő panel két részvevőjével., a Budapest 2030 koncepció egyik tervezője arról tájékoztatott, hogy keretstratégiát hoztak létre, ez szempontrendszer inkább és nem tervek együttese, ezért az alapelvekre helyezték a hangsúlyt. (pl: együttműködés a szerveztek között, az önkormányzatok és a lakosság között, együttműködés a külömböző platformok között). A lakosságnak, cégeknek, önkormányzatoknak be kell látni, hogy szemléletváltás kell - összegezte.városfejlesztési szakember európai mintavárosokról beszélt. Egyebek mellett Amszterdamról, ahol a lakosságot, az innovátorokat és a cégeket egyetlen átfogó rendszerbe szervezték. A lakosok kaptak egy úgynevezett smart citizen kit nevű csomagot. Valójában a tájékoztató anyagokon kívül az elköteleződést generáló szenzorokat kaptak, amiket a lakásra, ablakra szerelhettek, s ezzel a lakosok részesei lettek az adatgyűjtésnek, az adatokat pedig későbbi projektek elkészítéséhez használják. Madridot is említette, ott a városlakóktól várnak ötleteket a fejlesztésekre, évente 100 millió eurót osztanak szét a koncepciókra, évente 300 jó projektet tudnak megvalósítani (korábban csak 30-40 volt). Szerinte nem a jövő városát, hanem a város jövőjét fejlesztjük, a technológiai orientációt már el kell hagyni.

A nagy infrastrukturális beruházásokról is szó lesz az év legnagyobb hazai ingatlanos szakmai eseményén. Rengeteg új üzleti kapcsolatra is szert tehetsz. Már most foglalj helyet! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Rab Judit osztályvezető, Települési Szolgáltatások Lechner Tudásközpont Szakterülete az építészet, a városépítészet, a városok újszerű infrastruktúrái, a településfejlesztés. PhD témája a telepszerű lakónegyedek beépítési struktúrája és kapcsolatai. A BME Urbanisztika Tanszékének... Tovább »

Dr. Reith András ügyvezető ABUD Kft. Tanulmányait a BME Építészmérnöki Karán, majd a TU-Münchenen és az Universiad de Valladolidon végezte. Hazai és németországi tervezői, tanácsadói, kutatói és egyetemi oktatói tapasztalattal rendelkezik, szakmai pályáját... Tovább »

A várostervezés modellezése elengedhetetlen, ehhez nyújt segítséget a Lechner Tudásközpont (LT) - tudtuk meg a szekció harmadik panelbeszélgetésén.azt mondta, hogy a stratégiai dokumentumok helyett működési modellt kell kitalálnia a városoknak, ehhez kell igazítani a tervezést, már elindult pár városnál, de nagyon lassan terjed. Az LT igyekszik bemutatni a jó gyakorlatokat, de ehhez egyelőre kevés a terepre elutazó szakember, a helyiekkel kell szorosan együttműködni, megérteni a helyi problémákat, s így lehet haladni.. bírálta a különféle városfejlesztési koncepciók szektorális tagoltságát, de szerinte ennek megszüntetéséhez jogszabályi változás kell. Azt is mondta, hogy még nincsenek megfelelő monitoring rendszerek a városokban. Utalt egyik kutatási projektjükre: azt nézték meg, hogy épületenergetikai szabályok megváltoztatásával milyen másodlagos előnyökre lehet szert tenni. Létre hoztak egy értékelő rendszert magába foglaló platformot, amely az igényrendszereket is figyelembe veszi, plusz azt, hogy kik a helyi erők, cégek, s enne alapján már könnyebben tervezhetnek. Kidolgoztak egy zuglói lakhatási modellt is: a társasházba olyanok költözzenek, akiknek nincs autója, így tömegközlekedést vagy az autómegosztást használják.. a MOL 2030-as stratégiáját így foglalta össze: az olajból már nem fogunk megélni, más irány kell.Nagy jövőt jósolt az önvezető járműveknek, szerinte mobilitási előfizetési modell is lesz hamarosan. Kiemelte: a várossal közösen kell gondolkodni, szabályozás kellene az autómegosztásról, de még nincs ösztönző a város részéről az autómegosztást igénylők számára.